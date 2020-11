Compre esta incrível máquina de barbear Braun Série 7 na Amazon UK - apenas hoje!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está atrás de um barbeador elétrico nesta Black Friday, então você veio ao lugar certo - este Braun Série 7 é reduzido para HOJE SOMENTE na Amazon UK.

O preço é um roubo - £ 159,99 abaixo dos £ 255, o que significa que você está economizando £ 95 no RRP .

É um conjunto abrangente, com vários acessórios, como um aparador de precisão para aparar bigode e costeletas, aparador de restolho e um carregador. Também é totalmente à prova dágua para que você não tenha problemas no banho, podendo ser usado a seco ou com espuma.

A bateria dura cerca de três semanas com carga completa, enquanto você pode carregá-la rapidamente por cinco minutos, o que lhe dará energia suficiente para fazer a barba. O display LED também informa quando você está sem energia.

A cabeça de navalha foi projetada para 360 flex, o que significa que pode se adaptar ao formato do seu rosto sem que você a deixe cair, graças ao cabo ergonômico e ao punho macio.

Você também pode verificar outras ofertas da Braun na Amazon UK .

