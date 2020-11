Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday representa o momento perfeito para economizar em uma ampla gama de produtos, incluindo aqueles aparelhos para cabelo Babyliss que você tem encarado implacavelmente há meses.

Se isso soa como você, bem, você está com sorte - a linha Nano Titanium do fabricante de produtos de beleza está disponível com pelo menos 25% de desconto na Amazon.

Isso significa que o secador de cabelo BabylissPro Nano Titanium agora custa $ 59,99 (a partir de $ 79,99), a varinha de ondulação custa $ 65 (a partir de $ 129,99) e o alisador custa apenas $ 97,49 (a partir de $ 129,99).

Se você quiser atualizar seu aparelho de cabelo maltrapilho e inútil, porém, terá que agir rápido. Os descontos podem ser significativos, mas também estão disponíveis por tempo limitado, terminando às 04:00 de amanhã (26 de novembro).

O que quer que você esteja interessado em escolher, você receberá um aparelho para cabelos de altíssima classificação - e todos virão com o mesmo acabamento em azul, que você não pode realmente colocar um preço. O secador de cabelo Nano Titanium oferece 2.000 watts de potência, seis configurações diferentes de calor / velocidade, um botão de injeção fria e um bico concentrador, enquanto os alisadores apresentam placas de 5 polegadas e 50 configurações de calor (até 450F) para ajudar a estilizar seu cabelo.

Se você quiser adicionar um pouco de ondulação da maneira fácil com a máquina de ondulação Pro Titanium, você também receberá quatro configurações de temporizador, controle de três direções e três configurações de aquecimento diferentes.

Mesmo que esta coleção de produtos para o cabelo esteja disponível apenas por um período limitado, lembre-se de que o estoque da Amazon também pode secar antes do prazo de validade oficial. Faça a coisa certa para o seu cabelo atormentado e aja agora.

Escrito por Conor Allison.