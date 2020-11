Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as vendas da Black Friday crescendo, agora é a hora de fazer uma pechincha, seja um presente de Natal para um ente querido ou para você mesmo.

Há muitos negócios disponíveis, incluindo uma enorme economia de £ 70 no conjunto de presentes Simplicidade Secreto Babyliss Curl em ouro rosa, que promete cachos lindos sem esforço.

Conjunto de presente Babyliss Curl Secret Simplicity agora por £ 49,95, economize £ 70,05 (era £ 120) - Veja a oferta na Amazon

O conjunto de presentes Babyliss Curl Secret Simplicity inclui a chave em si, junto com uma bolsa de armazenamento combinando e um espelho compacto. A pinça tem duas configurações de calor de 185C e 205C para todos os tipos de cabelo e alterna automaticamente a direção dos cachos para dar cachos com aparência natural.

Projetado para oferecer formação de ondulação rápida para que você possa fazer seus cachos saltarem o mais rápido possível, o Babyliss Curl Secret Simplicity possui tecnologia de ondulação automática, removendo o trabalho das pernas para uma aparência fabulosa.

Como acontece com a maioria das negociações da Black Friday, não é provável que demore muito, então é melhor abocanhar enquanto pode. Se você está procurando outras ofertas da Black Friday, pode acessar nossas páginas de resumo abaixo para ver as melhores ofertas nos EUA e no Reino Unido.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA.

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.