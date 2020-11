A depiladora seca e úmida Braun Silk-epil 9 custa menos de £ 70 no negócio da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão a todo vapor e há muitas economias disponíveis, incluindo dinheiro com a depiladora Braun Sil-épil 9.

O negócio na Amazon prevê a depiladora sem fio úmida e seca com seis acessórios, incluindo uma cabeça de barbear e uma tampa de corte por menos de £ 70 por apenas um dia.

Depiladora Braun Sil-épil 9 por £ 69,99, economize £ 19,79 (era £ 89,78) - Veja a oferta na Amazon

Apresentando um design encantador em branco e dourado para ficar bem na prateleira do banheiro, bem como quando você se livrar desses pelos com um golpe, a Braun Sil-épil 9 vem oferece depilação úmida e seca e afirma ser muito bonita sem dor se você usá-lo regularmente - embora suspeitemos que isso dependa também do seu limiar de dor.

Diz-se que a depilação pode remover o cabelo quatro vezes mais curto do que a cera, portanto, se você quiser alisar por mais tempo, esta pode ser a oferta da Black Friday que você estava esperando.

Caso contrário, você pode encontrar muitas outras excelentes ofertas da Black Friday em nossos recursos separados abaixo, esteja você nos EUA ou no Reino Unido.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA.

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.