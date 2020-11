Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você gosta de higiene bucal tanto quanto de economizar dinheiro, bem, você está com sorte - as economias da Black Friday da Oral-B chegaram, que inclui os modelos iO8, Genius 9000 e Pro 2 da empresa.

Escovas de dente elétricas são um dos poucos itens essenciais da Black Friday a serem considerados. Embora seja uma compra difícil de justificar em qualquer outra época do ano, a economia diabólica oferecida durante novembro age como uma grande saída quando alguém questiona por que você gastou uma soma de três dígitos em um.

Felizmente, Oral-B foi positivamente furioso com as ofertas deste ano, começando com o topo de linha iO8. O preço foi reduzido em 60%, baixando-o do preço pedido, francamente, ridículo de £ 449 para um semi-razoável £ 179,99 na Amazon UK . Para aqueles que querem realmente manter seus dentes em ótima forma, este é obviamente o único a ser considerado.

A Oral-B afirma que o iO Series 8 pode fornecer uma limpeza que elimina os dentes seis vezes mais placa do que uma limpeza manual, usando uma unidade magnética sem atrito para distribuir energia em cada cerda. Há também um visor interativo para permitir que você alterne entre os diferentes recursos de escovação, modos de limpeza e saudações de boas-vindas. Naturalmente, também é compatível com o aplicativo Oral-B, permitindo que você obtenha um gráfico 3D de suas sessões de limpeza - ou o nome que você quiser.

Se você está atrás de algo um pouco mais acessível, você também está coberto. Na verdade, você pode economizar uma porcentagem ainda maior com a Genius 9000, com a Amazon UK oferecendo a escova elétrica de nível médio por £ 90, abaixo dos £ 290.

E se você é apenas um casual de higiene bucal que deseja atualizar sua escova manual, Superdrug também estará oferecendo o Pro 2 2000N por mais da metade do preço, até £ 32,99 de £ 79,99.

Escrito por Conor Allison.