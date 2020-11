Londres iniciará testes de scooters eletrônicos na primavera de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Transport for London abriu um concurso competitivo para atrair empresas de aluguel de scooters eletrônicos para iniciar os testes nos bairros de Londres. Os testes devem começar na primavera de 2021.

O Departamento de Transporte delineou as condições para os testes de scooters elétricos do Reino Unido em julho de 2020, com o objetivo de fornecer outro método de trânsito nas cidades. O objetivo é reduzir a necessidade de as pessoas voltarem aos seus carros e incentivá-las a usar meios de transporte menos poluentes.

As trilhas foram aceleradas em resposta ao coronavírus, aceitando que as pessoas estavam menos entusiasmadas com o uso do transporte público existente e optando por pedalar ou dirigir. Embora o ciclismo tenha visto um boom, é a direção que o governo deseja manter sob controle.

Testes de e-scooter já começaram em muitas regiões do país , em cada caso com conselhos locais executando o processo sob regras rígidas. Atualmente, scooters eletrônicos de propriedade privada são ilegais nas estradas e calçadas do Reino Unido e apenas os serviços de aluguel são permitidos.

O mesmo se aplicará em Londres e temos certeza que os três serviços selecionados serão alguns dos maiores nomes do ramo de locação. Assim que essas e-scooters chegarem às estradas de Londres em 2021, elas serão limitadas a 15,5 mph e os passageiros deverão ter mais de 16 anos e possuir pelo menos uma carteira de motorista provisória.

Os bairros de Londres que participarem dos testes poderão designar áreas de estacionamento para scooters - para que não sejam deixadas sujas de calçada e causando obstrução - além de poderem indicar zonas proibidas (como áreas de pedestres), como bem como áreas com velocidade lenta, onde a velocidade será limitada a 8 mph.

“A segurança será nossa prioridade número um durante este teste de aluguel de e-scooters, que será fundamental para nos fornecer os dados e as percepções de que precisamos para determinar se as e-scooters são uma parte viável de um futuro mais verde e saudável para Londres. Continuaremos levando em consideração os interesses de todos os londrinos enquanto trabalhamos para iniciar o teste no próximo ano ", disse Michael Hurwitz, diretor de inovação em transporte da TfL.

Escrito por Chris Hall.