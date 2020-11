Cientistas imprimiram em 3D uma nave microscópica de Star Trek

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As coisas impressas em 3D são sempre legais e, quando você pensava que não poderiam ser mais impressionantes, os pesquisadores imprimiram outras microscópicas. Não apenas objetos estáticos, mas recipientes minúsculos que podem se mover por conta própria.

Esses incríveis objetos impressos em 3D surgiram como parte da pesquisa em micro-nadadores - organismos microscópicos que podem se mover através de líquidos.

Eles são criados para permitir que cientistas e pesquisadores estudem e entendam organismos que ocorrem naturalmente, como células brancas do sangue, bactérias, espermatozóides e muito mais.

Pesquisadores da Universidade de Leiden, na Holanda, usaram uma impressora 3D microscópica para criar uma série de formas microscópicas. Isso inclui um que se parece com a massa Fusilli, um navio que lembra o USS Voyager e um pequeno rebocador.

O rebocador em si é notável, pois é um conhecido teste de tortura ou ferramenta de benchmarking para impressão 3D em geral. A pesquisadora Daniela Kraft explicou o porquê ao falar com o Gizmodo sobre isso:

"3D Benchy é uma estrutura que foi projetada para testar impressoras 3D macroscópicas porque tem vários recursos desafiadores e era natural tentar também na escala de micrômetro ... Além disso, fazer um barco do tamanho de um micrômetro de natação é divertido. "

As impressões microscópicas em 3D impressionam não apenas por seu tamanho ou forma, mas também porque se movem através de um líquido por meio de uma reação química.

O estudo pode resultar em mais avanços no futuro:

"... Isso abre a porta para estudar e quantificar o movimento dependente da forma de micro-nadadores ativos, suas interações e comportamento coletivo, mas também a navegação em ambientes complexos que dependem do alinhamento por meio de torques induzidos pela forma. Essas partículas também podem ser empregadas para ganhar um melhor entendimento do mecanismo de propulsão, e auxiliar no entendimento dos micro-nadadores biológicos e da matéria ativa. Em última análise, permitirá um maior controle e desenho do comportamento dos micro-nadadores sintéticos, úteis para aplicações em diagnósticos terapêuticos e administração de drogas. "

Coisas fascinantes.

Escrito por Adrian Willings.