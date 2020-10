Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Harley-Davidson é uma das, senão a mais icônica marca de motocicletas do mundo, mas se o valor da marca se traduz fora de seu setor é algo um pouco menos claro.

Ainda assim, parece que está tentando algo novo na forma da Serial 1, sua primeira bicicleta elétrica. Esse título vem do nome de uma empresa subsidiária criada após algumas atividades de P&D na Harley-Davidons - Serial 1 Cycle Company.

Por enquanto, embora haja um site com algumas fotos brilhantes da Serial 1, não temos muito o que falar em termos de funcionamento e desempenho da moto. No entanto, há uma contagem regressiva no site que parece que terminará em 16 de novembro, então esperamos descobrir mais nesse momento.

Independentemente disso, podemos dar uma olhada no design da moto, que de fato guarda alguma semelhança com as curvas e formas familiares aos pilotos da Harley em todo o mundo, enquanto obviamente as reduz com um quadro muito mais fino e leve. Na verdade, o vídeo acima mostra como ela foi projetada para se parecer com a primeira moto motorizada que a Harley-Davidson fez, até os pneus brancos.

Ele tem uma corrente flexível e o que parece ser uma caixa de pedaços entre seus pedais que presumimos que segura o motor, enquanto uma bateria está provavelmente escondida dentro do quadro da bicicleta, que é robusto em alguns lugares.

Com variáveis-chave como preço, alcance e velocidade, todos desconhecidos neste ponto, é difícil imaginar o quão interessante é a proposta do Serial 1, mas ficaremos de olho para ver o que ele pode trazer para a mesa de um mercado que fica mais competitivo o tempo todo.

Escrito por Max Freeman-Mills.