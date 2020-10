Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gosta de fazer compras? Procurando o melhor negócio lá fora? Ótimo, porque um novo site - de Pocket-lint.com - acaba de ser lançado, permitindo que você busque algumas das melhores ofertas de compras na web no Reino Unido, nos EUA e em partes da Europa, aproveitando a tecnologia que já estamos usando em muitas páginas no Pocket-lint já.

O Squirrel, encontrado em www.bestsquirreldeals.com , rastreia centenas de milhares de preços em mais de 20 milhões de produtos de quase 11.000 varejistas confiáveis a cada duas horas para mostrar o melhor preço para seus itens de compras favoritos para ajudá-lo a economizar dinheiro.

Assim como os esquilos que fogem para a floresta para coletar as melhores nozes e trazê-las para casa, os Esquilos (widgets) do site fazem o mesmo, mas com as melhores ofertas que podem encontrar online.

Aqui estão cinco razões para usar o Squirrel:

Procurar o melhor negócio pode ser cansativo. Os preços mudam, os varejistas podem estar sem estoque e você pode nem mesmo lembrar quais lojas verificar em primeiro lugar. É aí que entra o Squirrel. Ele faz todo o trabalho duro para você, verificando milhares de varejistas a cada duas horas para ajudá-lo a encontrar o melhor preço para o que você procura. Ele até dirá se o item está em estoque ou se esgotando rapidamente.

O Esquilo garante que mostra o produto certo com os varejistas certos e o preço certo onde você está. Se você estiver visitando dos EUA, verá apenas varejistas confiáveis dos EUA e preços dos EUA. É o mesmo para o Reino Unido. E a Squirrel está se expandindo para incluir mais varejistas em lugares como França, Alemanha, Espanha e no resto da Europa também.

Com mais de 20 milhões de produtos em seu "armazém digital", você terá dificuldade em não encontrar o que procura. O Esquilo tem preços para as TVs, laptops, tablets, telefones, câmeras, produtos para bebês, bricolagem e ferramentas mais vendidos e muito mais. Os preços são atualizados a cada duas horas para garantir que mostram os melhores preços que podem ser encontrados nos varejistas que está rastreando.

O Squirrel só funciona com varejistas confiáveis que conhece e em quem confia. É isso mesmo, você não encontrará nenhum revendedor no site que não tenha sido examinado pelo Squirrel. Isso significa que você pode ter certeza de que, ao clicar para comprar algo, estará visitando apenas varejistas confiáveis e genuínos em quem possa confiar.

Como o Squirrel rastreia milhares de negócios em milhares de varejistas todos os dias, ele pode destacar as melhores ofertas que encontra nos varejistas que rastreia. Portanto, seja o dinheiro obtido com aquele novo gadget indispensável ou um presente para um amigo ou ente querido, o Squirrel tem muitas sugestões para escolher.

Confira Squirrel hoje

Escrito por Stuart Miles.