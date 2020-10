Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Shure revelou o microfone Motiv MV7. Um microfone projetado para podcasters e streamers, com qualidade de captura semelhante ao SM7B, mas a um preço mais acessível e controles mais fáceis também.

Este microfone tem sua estética e características de design do lendário microfone da empresa, mas oferece a capacidade de se conectar via USB e usar um aplicativo simples para nivelar automaticamente sua voz.

Shure diz que isso é semelhante a ter um engenheiro de áudio gerenciando seus níveis para você - para garantir que você seja sempre ouvido. Combine isso com um padrão de captação exclusivo que minimiza qualquer ruído de fundo incômodo e você terá um microfone sólido.

O destaque do MV7, porém, são as opções de conectividade. Ele oferece plug and play USB fácil de usar em qualquer máquina Windows ou Mac, mas também pode ser usado com um dispositivo iOS ou Android com os conectores certos.

Como o SM7B premium com qualidade de estúdio, o MV7 também tem um conector XLR se você tiver o equipamento certo para usá-lo. Oferecendo um som mais rico e profissional.

Isso torna o MV7 uma ótima opção para aspirantes a streamers, podcasters e criadores de conteúdo que estão de olho em microfones sérios, mas não têm orçamento para pagá-los. XLR também é notoriamente complexo e difícil de configurar corretamente, mas o sistema de autonivelamento do MV7s o torna perfeito para capturar áudio fantástico assim que sai da caixa.

O Shure MV7 está disponível para compra em preto ou prata, com um preço de varejo de £ 255, $ 249 e € 285. Descubra mais aqui.

Escrito por Adrian Willings.