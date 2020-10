Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gocycle é responsável por uma das bicicletas elétricas mais distintas da estrada. Com base na experiência do fundador Richard Thorpe em design automotivo, anteriormente na McLaren Cars, a Gocycle sempre ofereceu um certo grau de flexibilidade na estiva, graças ao design exclusivo.

O Gocycle G3 + baseia-se em uma série de modelos anteriores para criar uma combinação única de recursos no topo do G3, mas haverá apenas 300 modelos disponíveis para esta edição limitada de £ 3500.

Isso inclui o quadro de magnésio leve, mas forte, mas incorporando o guidão dobrável que apareceu na Gocycle GX 2019, a bicicleta dobrável mais rápida da empresa. A adição dessas barras significa que é menos complicado colocar seu G3 + em uma forma mais compacta, então você pode jogá-lo na parte de trás do seu carro ou colocá-lo sob sua mesa.

O Gocycle G3 + também terá rodas de carbono, com as Pitstopwheels tornando realmente fácil remover as rodas apenas abrindo três alavancas.

Há uma luz de circulação diurna embutida no guiador, enquanto todos os cabos são colocados dentro da estrutura para um acabamento realmente limpo.

Ele estará disponível em seis cores, incluindo verde, vermelho e um amarelo marcante.

Há uma bateria de 375Wh que lhe dá um alcance de 80 quilômetros e é um sistema de assistência ao pedal, pelo qual você tem que fazer algum esforço antes que o motor comece a girar para compensar um pouco da folga. Você pode ler mais sobre a experiência em nossa análise do Gocycle G3 - é realmente uma experiência de pilotagem sublime.

Com as bicicletas elétricas tendo um enorme aumento de popularidade, temos certeza de que a edição especial do Gocycle se esgotará, mesmo com um preço inicial de £ 3.500 / € 4499 / $ 4999.

Escrito por Chris Hall.