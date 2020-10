Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O EE Pocket-lint Awards entra em seu 17º ano em 2020. Mais uma vez, reduzimos centenas de produtos a um grupo seleto que será coroado o melhor dos melhores em sua categoria neste ano. Com 20 categorias a cada ano, não é tarefa fácil.

Mas quais aparelhos ganharam o cobiçado prêmio de "Produto do Ano" nos 17 anos em que realizamos os prêmios? Nós arredondamos os vencedores para que você possa ver o que os gadgets definiram quase duas décadas de tecnologia de consumo desde que o Pocket-lint começou.

E não se esqueça que você pode dar sua opinião sobre os vencedores deste ano votando na lista de finalistas do EE Pocket-lint Awards 2020.

Aqui estão os vencedores do Pocket-lint Awards desde 2005. Quantos deles você ganhou?

O produto mais popular entre todos os vencedores em 2020 foi o Nissan Leaf e +. Além de definir o padrão para um futuro mais consciente e mais ecológico, é um carro de aparência excelente. Esplêndido.

O Huawei P20 Pro é o smartphone favorito dos leitores de bolso e dos juízes do ano de 2018. Ele também é o produto do ano, ponto final. De muitas maneiras, isso pode ser uma surpresa, mas é um dispositivo incrível por seu preço e uma indicação real de que a Huawei agora está misturando-o com os meninos grandes neste campo.

O Switch é um console revolucionário. Ele não desaparece diante do PS4 ou do Xbox One, ele segue seu próprio caminho. Com uma seleção incrível de jogos que continua a crescer, para muitos ele redefinirá os jogos em movimento, não apenas os jogos em casa, graças aos melhores títulos originais.

O Echo é mais sobre Alexa, assistente pessoal da Amazon, do que um alto-falante Bluetooth simples. Gostaríamos que a qualidade do áudio fosse melhor e houvesse uma bateria embutida - isso faria da Amazon uma vencedora absoluta.

Quando o design é feito corretamente, ele combina estética com funcionalidade. O Samsung Galaxy S6 edge faz exatamente isso; é um telefone que vai chamar a atenção, reforçando com razão sua posição como o carro-chefe mais atraente do mercado e o telefone mais emocionante que vimos por algumas gerações. Melhor ir assaltar o cofrinho.

O iPhone muda para um corpo de metal e para uma nova e maior seleção de tamanhos. É uma combinação sublime.

A Apple fez isso de novo, criando um tablet melhor que o anterior. É leve, é fino, é rápido - em resumo, é incrível. O problema para a Apple, e isso é bom para nós, é que, ao criar o iPad Air, suspeitamos que, depois de comprar este modelo, você não precisará, ou desejará, fazer um upgrade por muito tempo.

Análise do Apple iPad Air

Se você é um usuário do Windows 8, atualizar para o 8.1 é um acéfalo. Se você está pensando no Windows 8 pela primeira vez, o 8.1 deve oferecer o incentivo de que você precisa para usá-lo. A IU ainda favorece a interface de toque, mas o sistema operacional central é incrível e é realmente uma ótima atualização para o Windows

Análise do Windows 8

Sim, as câmeras poderiam ter sido melhores no iPad 2, a tela poderia ter uma resolução mais alta e estamos desesperados para ver os aprimoramentos do iOS5, mas no geral, amamos o iPad 2. Nós o amamos como amávamos o original. Nós simplesmente não o amamos tanto quanto esperávamos.

Análise do Apple iPad 2

Valor surpreendente para acesso ao melhor ecossistema de e-books, isso vai mudar o jogo quando se trata de ler livros em movimento.

Avaliação de Amazon Kindle Wi-Fi

Alguns pontos fracos não prejudicam o que é um ótimo serviço de música, contanto que você tenha acesso a ele.

Avaliação Spotify

Com uma ótima tela e um teclado fantástico, este é um mini-notebook que não compromete a usabilidade ou recursos.

Avaliação MSI Wind

Embora os gráficos não correspondam ao que os jogadores esperam de um console da próxima geração, a jogabilidade e sua interatividade farão você pular de alegria pela sala.

Crítica Nintendo Wii

Este telefone terá sucesso com aqueles que procuram mais mensagens, mas não estão preparados para ir para a opção de teclado Qwerty completo, bastante grande, já oferecida pela RIM.

Análise do BlackBerry Pearl

Será este o assassino do iPod que todos esperavam? Definitivamente.

Análise do iPod nano da Apple

Escrito por Stuart Miles. Edição por Chris Hall.