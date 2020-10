Como tudo começou x como está indo: a edição tecnológica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você provavelmente já viu todo mundo nas redes sociais compartilhando fotos de como tudo começou versus como está indo, com seus sucessos de carreira ou vida. Mas e quanto à tecnologia?

Estamos fazendo uma retrospectiva no tempo para comparar como nossos dispositivos e marcas favoritos começaram a vida e quão longe eles chegaram.

Samsung Galaxy S vs Samsung Galaxy S20 FE

Pode ser difícil de acreditar, mas o Samsung Galaxy S chegou ao mercado pela primeira vez em 2010. Na época, era um dos maiores telefones disponíveis, enfrentando modelos como HTC e iPhone 4 da Apple .

A forte concorrência na época não impediu que a Samsung deixasse de ser a Samsung e se tornasse um dos fabricantes de smartphones mais populares.

Os esforços mais recentes da Samsung na forma do Galaxy S20 FE e do Galaxy Fold mostram o quão longe as coisas chegaram, com telas mais elegantes e muito mais.

Samsung Galaxy Gear vs Samsung Galaxy Watch 3

Os smartwatches da Samsung são outra área de mudanças significativas ao longo dos anos. O primeiro Samsung Galaxy Gear foi lançado em 2013 com elogios razoáveis, mas agora o Watch 3 o torna incrivelmente datado graças a um design muito mais elegante e especificações aprimoradas também.

Samsung Galaxy Tab vs Galaxy Tab S7

O primeiro tablet da Samsung; o Samsung Galaxy Tab foi revelado nos dias nebulosos de 2010. Ele rodava o Android 2.2 e oferecia a experiência "completa" do Android quando comparado a outros tablets menores da época. Era um macaco robusto para os padrões de hoje e o Galaxy Tab S7 é certamente um dispositivo mais elegante, rápido e agradável em comparação.

O novo Tab S7 apresenta um display IPS LCD com resolução de 1600 x 2560 com faixa dinâmica HDR10 +, taxa de atualização de 120 Hz e, é claro, uma versão muito mais atualizada do Android.

Apple iPhone vs Apple iPhone 12

O iPhone original da Apple chegou ao mercado em 2007 e gerou sentimentos contraditórios. O TechCrunch disse que iria falhar. Achamos que ele tinha suas limitações e o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, disse a famosa frase: "Não há chance de o iPhone obter uma participação significativa no mercado ..."

Como as coisas mudaram quando, 13 anos depois, a Apple ainda é uma das forças dominantes na esfera e o Apple iPhone 12 foi lançado com 5G, câmeras melhores do que nunca, Dobly Vision e muito mais.

Sony PlayStation vs PS5

A Sony abriu caminho pela primeira vez no cenário dos consoles de jogos em 1994 com o PlayStation original. Um sistema de CD projetado para competir com as forças dominantes na indústria na época - Nintendo e Sega.

O PlayStation foi um sucesso estrondoso e vendeu mais de 100 milhões de unidades em menos de 10 anos.

Avançando 26 anos, o PS5 agora é uma realidade. Com a arquitetura AMD Zen, 16 GB de RAM, armazenamento NVMe extremamente rápido e mais, é um verdadeiro monstro para jogos em comparação com o console original.

Laptop Apple MacBook vs Apple MacBook Pro

Experimentamos um dos Macbooks originais em 2006 e achamos que era um tanto confuso. Ele tinha um grande poder, mas alguns compromissos, incluindo escolhas estranhas de design - como espaços entre as teclas que facilmente se enchiam de migalhas de biscoito .

Ainda assim, conforme a Apple faz, a empresa continuou inovando e os modelos mais recentes do Macbook e do Macbook Pro são testados, confiados e amados por muitos. 16 anos fizeram uma grande diferença.

Nintendo Game & Watch vs Nintendo Switch

Muitos devem se lembrar das origens da Nintendo com o Nintendo Entertainment System original no início dos anos 80. Mas a empresa realmente começou com uma série de consoles portáteis conhecidos como Game & Watch,

Quão apropriado, então, que todos esses anos depois, sua máquina de jogos de maior sucesso é atualmente o sempre popular, às vezes difícil de comprar, Nintendo Switch .

Amazon Kindle vs Amazon Kindle Oasis

Lançado em 2007, o Amazon Kindle original era tão popular que recebeu o título honorário de "o iPod da leitura". Era um pouco lento naquela época, mas o Kindle ainda era um dos dispositivos E Ink mais populares para o lançamento e ostentava 90.000 livros na época do lançamento.

Avance para 2019 e o Kindle Oasis é mais acessível, mais agradável à vista, tem uma bateria que pode durar até seis semanas ou mais.

Amazon Echo vs Amazon Echo

Alguns anos atrás, teria sido um conceito estranho ter um alto-falante assistente inteligente em sua casa, então, em 2014, o Amazon Echo apareceu. Um alto-falante cilíndrico de aparência estranha com algum inteligente. Alexa de repente era um membro semi-útil de nossa casa e a Amazon não parava por aí.

Agora, em 2020, estamos na quarta geração de alto-falantes Amazon Echo, com muitos outros dispositivos disponíveis também. A Amazon também não é a única marca com alto-falante. Apple, Google e outros estão nisso, mas Echo é provavelmente o mais popular ainda.

Sinclair C5 vs Tesla Cybertruck

Ok, então esses dois certamente não são a mesma empresa e talvez nem mesmo uma comparação igual, mas esses dois veículos elétricos certamente mostram como as coisas progrediram ao longo dos anos quando se trata de veículos elétricos .

O Sinclair C5 foi produzido em 1985 e teve uma recepção mista devido à baixa velocidade, questões de segurança, falta de proteção contra intempéries e, claro, distância de viagem limitada. Ainda assim, representou o começo das coisas que estavam por vir.

Agora, os veículos elétricos são muito mais comuns e estão melhorando o tempo todo, com a promessa de muito mais nas estradas nos anos que se seguem. Incluindo o futurístico Tesla Cybertruck. As coisas certamente percorreram um longo caminho.

VHS vs Netflix

1976 foi o ano em que as fitas VHS se tornaram uma coisa e nos anos que se seguiram essas fitas se tornaram um grampo para assistir filmes em casa. Temos boas lembranças de idas à locadora para alugar um filme - menos o incômodo de retroceder antes de voltar.

Agora, Netflix, Amazon Prime, Disney + e mais significam que podemos acessar todos os tipos de filmes e programas em um piscar de olhos. É uma época diferente, certo, mas isso não torna o VHS menos especial.

Televisores de tubo de raios catdicos vs The Wall

A tecnologia por trás dos televisores CRT remonta a 1890. Mas foi somente em 1926 que apareceu a primeira televisão viável.

As televisões do passado eram pesadas, volumosas e tinham telas minúsculas. Um século depois, temos painéis gigantescos como The Wall e todo tipo de tecnologia sofisticada de tela plana que torna as televisões leves, finas e atraentemente nítidas também.

Atari 2600 vs Atari VCS

Em 1977, a Atari era um grande negócio, ou pelo menos seria depois de lançar o Atari 2600, um videogame doméstico baseado em cartucho que seria amado por muitos. Você poderia dizer que o Atari 2600 foi o ancestral dos consoles de videogame doméstico e o início do que conhecemos e amamos hoje.

Depois de um início incrível, a Atari caiu no esquecimento nos anos que se seguiram à medida que a Sega, a Nintendo e outros alcançavam a glória.

Mas está voltando com o Atari VCS . Pode parecer retro, mas este novo dispositivo foi projetado para trazer a "experiência completa do PC" para a sua TV. Jogos em 4K, HDR e 60FPS. As coisas evoluíram muito.

Escrito por Adrian Willings.