Nanoleaf agora vem com ainda mais formas - triângulos e mini triângulos

(Pocket-lint) - A Nanoleaf está continuando sua tendência de iluminação inteligente em constante expansão com a adição de algumas novas formas para iluminar sua casa.

A empresa lançou Nanoleaf Shapes - Triangles. Estas são as últimas novidades de uma gama planejada de formas unificadas interoperáveis que podem ser combinadas para criar padrões de iluminação maravilhosos em sua casa.

Os novos triângulos incluem duas formas para começar, triângulos e mini triângulos. Estes são o seguimento do lançamento anterior da empresa de Hexagons no início deste ano. E sim, agora você pode combinar hexágonos e triângulos para criar algo especial.

A empresa afirma que a linha Nanoleaf Shapes oferecerá "possibilidades de criação ilimitadas" e também terá 16 milhões de combinações de cores com controles de toque intuitivos e inteligentes e recursos de programação incríveis.

Outro recurso bacana que os proprietários de Nanoleaf Shapes podem aproveitar é o espelhamento de tela. O que significa que você pode posicionar as luzes perto de sua TV ou em seu espaço de jogo e, em seguida, usar essa funcionalidade para imitar as cores na tela, complementando a experiência. Isso adiciona um novo nível de imersão à sua visualização ou jogo e também uma pitada de diversão extra.

Cenas e horários significam que você também pode definir as luzes para mudar ao longo do dia, responder ao toque, preencher seu quarto com luzes coloridas e muito mais. Você também pode ajustar as luzes com Amazon Alexa , Google Home e Apple HomeKit - ajustando-as ou ligando-as e desligando-as apenas com sua voz.

Um destaque para nós é o novo e aprimorado sistema de montagem, o que significa que não há mais danos à parede se você precisar remover os painéis e montá-los em outro lugar. O aplicativo que acompanha também está sendo atualizado para torná-lo mais amigável e para oferecer uma gama mais ampla de cores para brincar.

As formas Nanoleaf já estão disponíveis, com preços a partir de £ 119,99 para cinco painéis. Descubra mais aqui .

Espera-se que mais formas apareçam ao longo de 2020 e 2021.

Escrito por Adrian Willings.