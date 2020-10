Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Blue Microphones revelou um microfone Yeti X World of Warcraft Edition que inclui efeitos de modulação de voz que permite aos jogadores soarem como se fossem residentes de Azeroth.

Para celebrar a próxima expansão da Blizzard, World of Warcraft: Shadowlands , Blue Microphones e Blizzard se uniram para criar uma nova versão do microfone Yeti X. Esse microfone não apenas apresenta um design personalizado com o tema Warcraft, mas também alguns destaques de áudio exclusivos.

Esses efeitos incluem configurações de modulação de voz totalmente novas no software Blue VO! CE que permite aos jogadores alterar sua voz para se adequar ao universo WoW. Os usuários também terão acesso a uma biblioteca de amostras HD da Blizzard com centenas de amostras de som do jogo que podem ser usadas para tornar o streaming mais divertido.

Claro, este novo microfone também tira o máximo proveito da tecnologia Blue VO! CE, permitindo aos jogadores personalizar sua voz, remover ruído de fundo, ajustar as configurações do de-esser, ajustar a compressão e muito mais. Mas o Yeti X World of Warcraft Edition se destaca do resto com um design personalizado com acabamento Battle Grey fosco, detalhes em ouro e runas Warcraft gravadas na base.

Este microfone é uma atualização brilhante para o já incrível Yeti X que os fãs de World of Warcraft vão gostar. Ele estará disponível para compra este mês e você poderá saber mais sobre ele aqui .

Escrito por Adrian Willings.