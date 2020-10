Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem dificuldade para dormir, então há esperança na forma de fones de ouvido relaxantes, projetados para ajudá-lo a ter um sono tranquilo e a se livrar dos problemas do dia.

Já vimos algumas soluções realmente relaxantes e inteligentes, incluindo os fones de ouvido Kokoon Sleep . Esses fones de ouvido ofereciam EEG, tecnologia de detecção de movimento e cancelamento de ruído, juntamente com programas de sono guiados e paisagens sonoras relaxantes para ajudá-lo a cair na terra do sono.

Agora a empresa está trabalhando em uma versão menor e mais confortável para o ouvido, conhecida como NightBuds.

Como os fones de ouvido para dormir, os NightBuds estão sendo criados para cuidar de maneira inteligente dos seus padrões de sono, não apenas ajudando você a dormir, mas também adaptando o áudio automaticamente conforme você adormece.

Os NightBuds têm como objetivo ajudá-lo a escapar do estresse e das preocupações do dia, bloquear os parceiros que roncam e vizinhos barulhentos e simplesmente desfrutar de um sono relaxante e maravilhoso.

Estes in-ear foram projetados com tecnologia PPG de monitoramento do sono e treinamento de IA junto com um palco sonoro binaural 4D envolvente para ajudá-lo a relaxar de novas maneiras maravilhosas.

Conforto também é o nome do jogo aqui. Os NightBuds são feitos para serem macios e ergonômicos, com um design incrivelmente fino e compacto que é considerado 391% mais fino do que o fone de ouvido Bluetooth comum.

Uma alternativa interessante para Bose Sleepbuds , Kokoons NightBuds são potencialmente acessíveis e uma adição sublime à sua rotina de sono. Descubra mais aqui .

Escrito por Adrian Willings.