Cowboy lança detecção de colisão para suas bicicletas elétricas

(Pocket-lint) - O fabricante europeu de bicicletas elétricas Cowboy anunciou um novo recurso impressionante para suas bicicletas, que vem por meio de atualização de software - Crash Detection. Funciona muito como a detecção de queda do Apple Watch e pode ser um salva-vidas em um cenário ruim.

O novo sistema usa efetivamente sensores embutidos que as bicicletas de segunda e terceira geração do Cowboy possuem, combinados com seus sistemas de GPS, para monitorar quedas e colisões. Se tal acidente acontecer, o motociclista terá 60 segundos para confirmar que está bem e não precisa de assistência.

Se não fizerem isso, a bicicleta poderá usar seu próprio cartão SIM interno para entrar em contato com os contatos de emergência do motociclista, informando-os de sua localização exata. Isso significa que o sistema também é independente do telefone do motociclista, portanto, mesmo se ele estiver danificado na colisão, o contato ainda deve ser feito.

Embora possa não soar como uma atualização massiva, este é apenas o tipo de recurso que manterá o desenvolvimento do mercado de bicicletas elétricas, então estamos realmente interessados em ver como funciona - e daremos nossas impressões completas do Cowboy 3, a bicicleta mais recente do fabricante, em breve.

Ela também marca outra USP para Cowboy, que tem outra grande vantagem em seu nome no fato de que sua bicicleta tem uma bateria removível para carregar que é muito mais fácil do que a maioria dos concorrentes pode oferecer, algo que também valorizamos muito.

Entre algo como detecção de acidentes, luzes embutidas e travamento frequentemente integrado, a proteção e a segurança estão rapidamente se tornando outro conjunto de razões pelas quais as pessoas podem estar interessadas em uma bicicleta elétrica.

Escrito por Max Freeman-Mills.