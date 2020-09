Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton relatou enormes receitas e picos de membros durante a pandemia, então, é claro, a empresa está planejando novos produtos.

A Bloomberg afirmou que Peloton está se preparando para lançar uma esteira mais barata que custa menos de US $ 3.000. Seu modelo atual, o Tread, custa $ 4.295. Ele será renomeado para Tread +, enquanto seu próximo sucessor receberá o nome Tread. A nova banda de rodagem também será menor e terá um cinto redesenhado.

A Peloton é uma empresa americana de sete anos que fabrica equipamentos de ginástica caseiros, tem um aplicativo de exercícios e produz vídeos de exercícios que os clientes podem transmitir ao vivo por meio dos produtos Peloton. Recentemente, ela se tornou pública e talvez seja mais conhecida por sua bicicleta ergométrica interna.

Falando da Peloton Bike, a Peloton também pode lançar uma bicicleta de treino mais sofisticada. Batizado de Bike +, vai custar mais que o modelo atual , que começa em US $ 2.245, e deve trazer uma tela de tablet redesenhada e mais ajustável. A bicicleta atual também pode ter um novo preço de US $ 1.900 ou menos.

A Bloomberg indicou que Peloton poderia anunciar a nova Tread and Bike + "já na próxima semana" ou em algum momento em meados de setembro de 2020. A nova esteira provavelmente estará à venda mais tarde do que a nova bicicleta. No entanto, não há informações sobre quando exatamente.

Escrito por Maggie Tillman.