17 dos melhores computadores e supercomputadores para agraciar o planeta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Supercomputadores, os gigantes do mundo da tecnologia e invenções do homem, muitas vezes para usar de forma específica para resolver problemas incríveis que meros mortais não podiam compreender sozinhos.

Desde o estudo da decomposição de materiais nucleares até a previsão do caminho do nosso planeta devido ao aquecimento global e tudo o mais, essas máquinas fazem o processamento e calculam os números. Calculando em instantes o que meros mortais levariam décadas ou mais para decifrar.

Simulador de Terra

O Earth Simulator foi o supercomputador mais rápido do mundo entre 2002 e 2004. Foi criado no Japão, como parte do "Earth Simulator Project" do país, que pretendia modelar os efeitos do aquecimento global em nosso planeta.

O supercomputador Earth Simulator original custou ao governo 60 bilhões de ienes, mas era uma peça de tecnologia seriamente impressionante para a época, com 5.120 processadores e 10 terabytes de memória.

Posteriormente, foi substituído pelo Earth Simulator 2 em 2009 e o Earth Simulator 3 em 2015.

IBM Blue Gene

O supercomputador Earth Simulator original foi superado em desempenho pelo protótipo Blue Gene / L da IBM em 2004. Blue Gene foi projetado para atingir velocidades operacionais petaFLOP enquanto mantém baixo consumo de energia. Como resultado, os vários sistemas Blue Gene foram classificados como alguns dos supercomputadores mais poderosos e mais eficientes em termos de energia do mundo.

Os supercomputadores Blue Gene receberam esse nome porque foram projetados para ajudar a analisar e compreender o dobramento de proteínas e o desenvolvimento de genes. Eles eram mais conhecidos por sua potência e desempenho, alcançando o pico de desempenho de 596 TFLOPS. Eles foram então superados pelo sistema Roadrunner baseado em células da IBM em 2008.

ENIAC (Integrador Numrico Eletrnico e Computador)

ENIAC foi um dos primeiros supercomputadores. Ele foi originalmente projetado pelo Exército dos Estados Unidos para calcular tabelas de tiro de artilharia e até mesmo para estudar a possibilidade de armas termonucleares. Dizia-se que ele era capaz de calcular em apenas 30 segundos o que uma pessoa levaria 20 horas para fazer.

Esse supercomputador custou cerca de US $ 500.000 para ser construído (mais de US $ 6 milhões no valor atual).

Notavelmente, o Integrador Numérico Eletrônico e Computador foi posteriormente usado para computar 2.037 dígitos de Pi e foi o primeiro computador a fazê-lo. Mesmo esse cálculo levou 70 horas para ser concluído.

Sunway TaihuLight

Em 2018, o supercomputador chinês conhecido como Sunway TaihuLight foi listado como o terceiro supercomputador mais rápido do mundo. Este sistema tinha cerca de 41.000 processadores, cada um com 256 núcleos de processamento, o que significa um total de mais de 10 milhões de núcleos.

Este supercomputador também era conhecido por ser capaz de realizar cálculos de 93 quatrilhões de água por segundo. A TI foi projetada para todos os tipos de pesquisa, desde previsão do tempo até design industrial, ciências da vida e tudo o mais.

O motor da diferena

O mecanismo de diferença foi criado por Charles Babbage em 1822. Este foi essencialmente o primeiro computador ou pelo menos um deles. Ele poderia ser usado para calcular funções matemáticas, mas infelizmente custava uma quantia astronômica na época.

Esta máquina impressionou pelo que poderia fazer, mas também pelas máquinas que inspirou nos anos e décadas que se seguiram.

IBM Roadrunner

O supercomputador Roadrunner da IBM foi um sistema de $ 100 milhões construído no Laboratório Nacional de Los Alamos no Novo México, EUA.

Em 2008, conseguiu se tornar um dos supercomputadores mais rápidos do planeta, atingindo um desempenho máximo de 1.456 petaFLOPS.

Apesar de ocupar 296 racks de servidores e cobrir 6.000 pés quadrados, o Roadrunner ainda conseguiu ser o quarto supercomputador com maior eficiência energética na época.

O sistema foi usado para analisar a decadência das armas nucleares dos Estados Unidos e examinar se os materiais nucleares estariam seguros nos anos seguintes.

Cimeira

Summit é um dos supercomputadores mais recentes e poderosos construídos pelo homem. Outro sistema incrível construído pela IBM, desta vez usado no Oak Ridge National Laboratory e patrocinado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos.

Entre 2018 e junho de 2020, Summit (também conhecido como OLCF-4) alcançou o recorde de ser o supercomputador mais rápido do mundo, alcançando pontuações de referência de 148,6 petaFLOPS. A Summit também foi o primeiro supercomputador a atingir velocidades exaflop (um quintilhão de operações por segundo).

A Summit possui 9.216 CPUs de 22 núcleos e 27.648 GPUs Nvidia Tesla V100 que foram colocadas para trabalhar em todos os tipos de pesquisas complexas, desde Simulação de terremoto a simulação de clima extremo, além de prever a vida útil de Neutrinos na física.

Serra

O Sierra é outro supercomputador desenvolvido pela IBM para o governo dos Estados Unidos. Como a Summit, a Sierra possui grande potência, com 1.572.480 núcleos de processamento e um desempenho máximo de 125 petaFLOPS.

Tal como acontece com o IBM Roadrunner, este supercomputador é usado para gerenciar o estoque de armas nucleares dos Estados Unidos para garantir a segurança dessas armas.

Tianhe-2 é outro supercomputador poderoso construído pelos chineses. Ele está localizado no Centro Nacional de Supercomputadores em Guangzhou, China, e custou impressionantes 2,4 bilhões de Yuan (US $ 390 milhões) para ser construído.

Foi necessária uma equipe de 1.300 pessoas para criar e seu trabalho árduo valeu a pena quando Tianhe-2 foi reconhecido como o supercomputador mais rápido do mundo entre 2013 e 2015.

O sistema possui quase cinco milhões de núcleos de processador e 1.375 TiBs de memória, tornando-o capaz de realizar mais de 33 quatrilhões de cálculos por segundo.

CDC 6600

O CDC 6600 foi construído em 1964 por US $ 2.370.000. Esta máquina é considerada o primeiro supercomputador do mundo, gerenciando três megaFLOPS, três vezes a velocidade do recordista anterior.

Na época, esse sistema era tão bem-sucedido que se tornou um "must-have" para aqueles que realizavam pesquisas de ponta e, como resultado, mais de 100 delas foram construídas de maneira estranha.

Cray-1

O Cray-1 surgiu quase uma década depois do CDC 6600, mas rapidamente se tornou um dos supercomputadores de maior sucesso da época. Isso foi graças ao seu design exclusivo, que não apenas incluiu uma forma incomum, mas também a primeira implementação de um design de processador vetorial.

Este era um sistema de supercomputador que ostentava processador de 64 bits rodando a 80 MHz com 8 megabytes de RAM, o que o torna capaz de um desempenho de pico de 250 megaflops. Um avanço significativo em comparação com o CDC 6600 que veio apenas uma década antes.

Frontera

O supercomputador Frontera é o supercomputador universitário mais rápido do mundo. Em 2019, ele atingiu 23,5 PetaFLOPS, tornando-o capaz de calcular em um mero segundo o que uma pessoa em média levaria um bilhão de anos para fazer manualmente.

O sistema foi projetado para ajudar as equipes da Universidade do Texas a resolver problemas extremamente difíceis, incluindo tudo, desde dinâmica molecular a simulações climáticas e estudos de câncer também.

Trindade

Trinity é mais um supercomputador projetado para analisar a eficácia das armas nucleares.

Com 979.072 núcleos de processamento e 20,2 petaFLOPS de poder de desempenho, ele é capaz de simular todos os tipos de dados para garantir que o estoque de armas do país esteja seguro.

Pangea III

Em 2019, a IBM construiu o Pangea III, um sistema que supostamente seria o supercomputador comercial mais poderoso do mundo. Ele foi projetado para a Total, uma empresa global de energia com operações em todo o mundo.

O Pangea III era um supercomputador otimizado por IA com uma estrutura de alto desempenho, mas que era considerado significativamente mais eficiente em termos de energia do que os modelos anteriores.

O sistema foi projetado para apoiar a aquisição de dados sísmicos por geocientistas para estabelecer a localização dos recursos de petróleo e gás. Pangea III tem um poder de computação de 25 petaflops (aproximadamente o mesmo que 130.000 laptops) e ficou em 11º lugar nas tabelas de classificação dos melhores supercomputadores da época.

A Mquina de Conexo 5

The Connection Machine 5 é interessante por uma série de razões, não apenas porque é um supercomputador de aparência maravilhosa, mas também porque é provavelmente o único sistema em nossa lista a ser apresentado em um blockbuster de Hollywood. Isso mesmo, esse supercomputador apareceu no set de Jurassic Park, onde se mascarou como o computador de controle central do Park.

O Connection Machine 5 foi anunciado em 1991 e posteriormente declarado o computador mais rápido do mundo em 1993. Ele executou 1.024 núcleos com desempenho máximo de 131,0 GFLOPS.

Diz-se também que foi usado pela Agência de Segurança Nacional em seus primeiros anos.

HPC4

HPC4 é um supercomputador espanhol que é particularmente conhecido por ser eficiente em termos de energia, embora ainda exiba um grande poder de processamento que inclui 253.600 núcleos de processador e 304.320 GB de memória.

Em 2018, o supercomputador HPC5 atualizado foi combinado com HPC4 para resultar em 70 petaFlops de capacidade computacional combinada. Isso significa que este sistema é capaz de realizar 70 milhões de bilhões de operações matemáticas em um único segundo.

DGX SuperPOD

DGX SuperPOD é, como você poderia esperar, um supercomputador Nvidia com 1.120 GPUs NVIDIA A100, 15km de cabo óptico e 4PB de armazenamento de alto desempenho.

Escrito por Adrian Willings.