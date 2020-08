A mais recente tecnologia MZ-Remote da MyZone traz a academia até você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sistema de rastreamento de condicionamento físico baseado no esforço Myzone se associou ao Zoom para lançar um novo recurso para impulsionar academias em dificuldades após a pandemia.

Com mais de nós preferindo fazer aulas de ginástica em casa, nem todas as academias abertas e sem capacidade, a solução do MyZone é trazer aulas ao vivo para você dentro de seu aplicativo como parte da sua inscrição na academia.

Chamada de MZ-Remote, a tecnologia está sendo usada atualmente em 177 academias em todo o Reino Unido e permite que proprietários de academias e operadores afiliados recuperem pelo menos parte de suas taxas de filiação perdidas por meio de aulas de capacidade - mesmo que muitos dos participantes das aulas sejam não ser capaz de estar fisicamente presente no ginásio.

O benefício - em vez de apenas seguir uma aula no YouTube - é que você recebe feedback biométrico em tempo real e treinamento personalizado de um treinador. Outros usuários não verão você em ação (ou inação!), Mas você pode ver o esforço que eles estão fazendo durante um treino. Ah, e você não precisa de uma conta do Zoom para nada, ela está integrada ao aplicativo.

MyZone é uma plataforma de monitoramento de condicionamento físico que recompensa você pelo esforço, em vez das calorias queimadas. Ele funciona com uma cinta torácica personalizada, mas o aplicativo ainda sincroniza seus dados com outros serviços, como Apple Health ou Google Fit .

Para usar o MZ-Remote, você pode ingressar em uma instalação - sua academia - dentro do aplicativo que permite ver as estatísticas de treino de outras pessoas que ingressaram em sua academia. Assim, você ainda pode estar conectado aos seus colegas frequentadores da academia e obter motivação disso - seu esforço se traduz em Pontos de Esforço Myzone (MEPs).

Tivemos uma chance em uma das aulas virtuais usando a cinta torácica MZ-3. Uma coisa que notamos durante nosso próprio treino intenso foi que nossos esforços rapidamente nos levaram aos escalões superiores da escala de porcentagem, mas o sistema irá reavaliar os níveis de esforço dependendo de seus treinos e adaptá-los a você.

Os usuários reservam as aulas usando o aplicativo MyZone também - você apenas faz o login antes da aula começar com sua cinta torácica presa.

Diferentes níveis de esforço são representados por diferentes cores na tela - a zona amarela representa 80-89% da freqüência cardíaca máxima e, embora você não seja treinado em detalhes, você recebe incentivo do líder da classe para melhorar seu jogo se você ficar para trás.

As classificações de esforço para outros participantes parecem muito pequenas na tela de um telefone - mesmo no iPhone XS Max que estávamos usando - e a MyZone recomenda que você espelhe a tela do seu telefone na sua TV usando um dispositivo como um Apple TV.

O uso do MZ-Remote e soluções como este também pode levar as academias a introduzirem novos modelos de negócios O proprietário das academias subterrâneas, Sol Gilbert, diz que o MZ-Remote permitiu que ele trouxesse um “serviço de assinatura sob demanda com uma avaliação gratuita que dará [usuários] acesso a duas sessões MZ-Remote por semana, aulas de transmissão ao vivo, bem como outros conteúdos. ”

MyZone tem cerca de 1,5 milhões de usuários em todo o mundo.

Escrito por Dan Grabham.