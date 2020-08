Máscaras faciais divertidas que vão alegrar sua ida às lojas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Usar uma máscara facial está rapidamente se tornando a norma em todo o mundo. Mas só porque você tem que usar um, não significa que não possa ser hilário.

Coletamos alguns dos mais divertidos de toda a web que certamente o farão rir.

a boa notícia é que minha máscara personalizada chegou, a má notícia é que imprimiram meu rosto 20% grande demais. pic.twitter.com/jBaVM7nbYI - Cameron !! (@cameronmattis) 27 de julho de 2020

Cameron achou que seria divertido ter seu próprio rosto impresso em uma máscara. Infelizmente, os resultados não foram os que ele esperava e a face impressa foi maior do que o planejado.

Os resultados não são apenas divertidos, mas também inspiraram alguns outros a compartilhar suas divertidas coberturas faciais personalizadas.

Debs comprou sua máscara no Snapfish e temos que dizer que achamos que é ainda melhor. Maior, mais ousado, mais feliz. O que não é amar?

Tiger King Joe Exotic

Por que ser você mesmo quando você pode colocar uma máscara e se tornar outra pessoa? E se você vai se transformar em outra pessoa, por que não o próprio Rei Tigre?

Esta máscara também é uma combinação de polainas de pescoço que mostra os maravilhosos cabelos cacheados de Joe.

Mordaa de bola

Se você quer que sua máscara se destaque da multidão, então esta é certamente o seu bilhete. Sim, você tem que estar muito confiante e pode receber alguns olhares estranhos, mas é definitivamente divertido.

Os amantes de buceta

Você gosta mesmo de felinos? Você acha que as máscaras são para idiotas e uma balaclava totalmente desenvolvida é o caminho a percorrer? Então você está fadado a amar esses.

Esqueça a impressão de uma imagem do seu próprio rosto, peça uma impressão do seu gato. Temos certeza de que não vai surtar. Talvez.

Gato intimidante

Aqui está um gato intimidante. Enquanto outros podem ter máscaras de gato "fofas", Jimmy Whelan de alguma forma consegue fazer com que essa máscara pareça maldosa.

Mostre suas expresses

As máscaras são ótimas para nos ajudar a manter a segurança, mas coisas simples como um sorriso feliz agora estão escondidas atrás do material e deixadas de lado por todos.

Agora, pelo menos, você pode obter uma máscara para mostrar a diversão que está sentindo por dentro, mesmo que pareça miserável por fora. Que tal um gato soprando uma framboesa? Fofo e divertido também.

Feliz usurio de mscara

Você está morrendo por dentro, mas quer que as pessoas pensem que você tem uma disposição incrivelmente alegre (quase psicopata)? Então, essa máscara de "sorriso radiante" pode muito bem ser exatamente o que você precisa.

Mscara Plague Doctor

Ok, então esta máscara do Plague Doctor não foi tecnicamente projetada para manter a praga sob controle, mas parece adequada para 2020. Adicione alguns filtros e você estará certo. Além disso, você pode simplesmente rolar para fora da cama e usá-lo e ninguém saberá da sua vergonha.

Cara de tubaro

Deixe as pessoas saberem para não chegar muito perto com esta máscara facial de tubarão. Não vem com dentes e não o ajudará a lutar contra tubarões, mas pode lhe render algumas gargalhadas.

Rosto de raio x

Deixe seu dentista orgulhoso exibindo uma radiografia de seus gnashers. Ok, na verdade não são seus dentes, mas ainda assim uma máscara divertida.

Cara de Gato

Outra máscara de gato, mas esta é um pouco diferente, pois parece que você comeu um gato ou tem um gato do teto escondido dentro de você olhando para os humanos ao redor.

Mscara annima

Abrace o anônimo dentro de você. Coloque uma máscara e desapareça na multidão de outras pessoas usando sua própria máscara.

Cara de tubaro

Achamos que esta máscara facial de tubarão seria especialmente hilária se você tiver um nariz comprido / maior do que a maioria. Isso realmente ajudará a vender a aparência de tubarão.

Existncia dor

Fã de Rick e Morty? Farto de 2020 e da ideia de ter que usar máscara. Aqui está o que você precisa.

Han Solo em Carbonite

Mostre seu geekery de Star Wars com esta máscara que apresenta Han Solo preso em carbonita. Ou talvez sua respiração o tenha congelado?

caramba

Este sujeito se encarregou de fazer sua própria máscara. Ele aparentemente trabalha com efeitos especiais para a indústria do cinema e criou uma coisa magnífica.

Escrito por Adrian Willings.