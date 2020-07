Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos incentivos na Inglaterra para levar as pessoas de volta às bicicletas é o esquema de conserto de bicicletas. Ele foi projetado para dar às pessoas £ 50 em dinheiro do governo para reparar uma bicicleta existente.

Ele tem duas vantagens: em primeiro lugar, pode garantir que sua bicicleta esteja em um estado adequado para andar de bicicleta se houver anos de negligência no final do seu jardim e, em segundo lugar, devolverá dinheiro às lojas de bicicletas que realizam o trabalho. Ele foi projetado para levar mais pessoas a pedalar novamente, reduzir as viagens curtas de carro e ajudar as pessoas a ficarem mais em forma.

Aqui está como o esquema funciona.

Os vouchers estão sendo disponibilizados às 23:45 de 28 de julho de 2020. Você não pode solicitar um voucher antes desse horário.

Vá para o site Trust Energy Saving Trust Encontre a localização de uma loja de bicicletas local registrada para o esquema Registre-se para um voucher, você pode reivindicar até dois por família Reserve seu serviço com sua loja de bicicletas Use o voucher para pagar o custo do serviço

Como esse esquema é novo em folha, haverá alta demanda pelos vouchers, com a BBC dizendo que eles serão liberados em lotes, começando com os primeiros 50.000 a partir de 28 de julho.

Atualmente, quando você acessa essa página, não há onde se registrar para o voucher, mas esperamos que isso mude assim que o esquema for aberto - e atualizaremos quando o fizer.

Embora o site do Energy Saving Trust permita que você se registre em um voucher e informe quais lojas fazem parte do esquema, vale a pena pegar o telefone na loja de bicicletas local para verificar sua disponibilidade e como eles usarão o esquema. Alguns permitem que você reserve um serviço, outros se oferecem para avaliar a bicicleta para reparos - com o voucher sendo usado novamente os custos do trabalho acordado.

Em alguns casos, o trabalho custará mais de £ 50; nesse caso, você terá que pagar o saldo após a dedução do voucher.

Mas verifique se eles têm disponibilidade - verificamos com uma loja local que confirmou que eles estavam totalmente reservados para manutenção com até 6 semanas de antecedência - por isso é importante saber para onde você está levando sua bicicleta.

Também depende de lojas de bicicletas individuais para se registrar no esquema - você não pode usar o voucher em uma loja que não faz parte do esquema. Embora sempre seja necessário incentivar o apoio à sua loja local, também existem algumas lojas maiores como parte do esquema, como Halfords ou Evans Cycles , por isso vale a pena conferir uma variedade de lojas na sua área.

Também é importante que você não adie reparos importantes em sua bicicleta enquanto espera - se sua bicicleta não for segura, não a monte até que tenha sido reparada.

Escrito por Chris Hall.