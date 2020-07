Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As bicicletas vermelhas brilhantes de Jump estão voltando para as ruas de Londres, após a aquisição do serviço pela Lime da Uber.

As bicicletas Jump tiveram um passeio pedregoso até agora. Tendo sido implantados em muitas cidades da Europa e dos EUA, eles foram puxados, com um grande número indo direto para o lixo e os funcionários da Jump se encontrando sem emprego.

Com o Lime agora no controle da empresa, as motos estão retornando a Londres, além de Paris, Roma e Barcelona.

As bicicletas Jump estarão acessíveis através do aplicativo Uber - o Uber sendo o proprietário anterior do serviço - inicialmente, antes de passar para o aplicativo Lime quando os dois sistemas estiverem integrados. Dizem que haverá cerca de 100 motos na rua e a frota mudará de tamanho para atender à demanda.

O preço será de £ 1 para desbloquear a bicicleta e 15p por minuto a partir de então.

Lime relata que houve um salto na demanda - perdoe o trocadilho - desde que o bloqueio diminuiu, pois os londrinos são aconselhados a procurar formas alternativas de transporte e evitar ônibus e metrôs.

Para Londres, suspeitamos que este seja o primeiro passo para a implantação de scooters elétricas, já que o Reino Unido também inicia os testes em julho de 2020, algo que sabemos estar firmemente nos planos da Lime para Londres.

"Como maior fornecedor mundial de micromobilidade, já operamos serviços bem-sucedidos de e-scooter e e-bike em mais de 125 cidades - incluindo Londres -, portanto, sabemos o valor que eles trazem e estamos entusiasmados por poder oferecer essa experiência no mercado. Reino Unido ", disse Alan Clark, diretor de política e assuntos governamentais do Reino Unido na Lime recentemente, após o anúncio de que os testes com as scooters eletrônicas estavam começando.

"Nos próximos dias, semanas e meses, quando os testes começarem, estamos ansiosos para construir cidades mais saudáveis, ecológicas e seguras em todo o Reino Unido".