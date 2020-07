Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Gocycle atualizou seu popular modelo GX, diminuindo o peso e fazendo uma série de melhorias para melhorar a bicicleta elétrica dobrável.

Com muitos procurando uma alternativa para fitness, transporte ou transporte em geral, as bicicletas eletrônicas estão desfrutando de um boom . A Gocycle tem uma oferta exclusiva, usando design avançado e muita tecnologia para oferecer uma experiência premium.

O Gocycle GX é o modelo dobrável da empresa. Lançada em 2019, logo se tornou a bicicleta mais vendida na gama Gocycle, graças ao fato de você poder dobrá-la em cerca de 10 segundos, tornando-a ideal para armazenamento ou transporte público.

Na nova versão da bicicleta, a Gocycle fez uma coleção de alterações, usando o garfo dianteiro da especificação GXi um pouco mais alta, arrumando o roteamento de cabos e economizando cerca de 300g em relação ao modelo mais antigo.

O Gocycle GX oferece energia ao usuário, suavizando colinas para garantir que você não chegue ao seu destino em uma bagunça suada e se conecte ao seu smartphone para que você possa acompanhar suas estatísticas de pilotagem.

Quando analisamos o modelo de 2019 , descobrimos que ele oferecia um passeio confortável e a conveniência do mecanismo de dobragem não pode ser exagerada, pois é rápido e fácil de arrumar as malas para que não domine seu corredor. É pequeno o suficiente para caber facilmente na mala do seu carro.

O novo Gocycle GX já está disponível para compra e custa a partir de £ 2.899 / $ 3299 / € 3199.