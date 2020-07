Esta máscara irá traduzir e transcrever para você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os revestimentos de rosto estão aqui para ficar - isso parece relativamente claro neste estágio, independentemente de onde você esteja no mundo (se você não estiver em um país onde há muito tempo eles foram aceitos, é claro).

À medida que essa nova realidade se torna mais óbvia, e as máscaras se tornam uma visão cada vez mais comum em todo o lugar, esperamos ver mais rodadas tecnológicas no formato. As máscaras que podem desempenhar mais funções do que apenas cobrir seu rosto serão procuradas, com certeza, e um desses projetos intrigantes já está ganhando força no Japão.

A Donut Robotics, como relatado por Vice , tem desfrutado de uma campanha estelar de financiamento coletivo pelo que é discretamente chamado de máscara c, que parece ter alguns truques impressionantes na manga.

A máscara de aparência anônima silenciosamente possui microfones e conectividade Bluetooth para torná-la um par perfeito com o seu telefone. Ligar os dois permitirá que você dite ao telefone e envie mensagens sem usar as mãos.

Esse nem é o ponto real - a c-mask também pode traduzir seu discurso entre qualquer um dos nove idiomas: inglês, francês, espanhol, japonês, chinês, coreano, tailandês, bahasa e vietnamita.

O conceito arrecadou US $ 260.000 através do crowdfunding, demonstrando o quão emocionante poderia ser - com a ressalva de que projetos que envolvem tradução ao vivo nem sempre funcionam como desejado.

As vendas devem ser lançadas em setembro, quando as pessoas no Japão poderão comprar uma por cerca de US $ 37, por isso teremos que esperar para ver como a tecnologia realmente funciona. Ainda assim, é uma indicação interessante do tipo de inovação que pode estar reservado.