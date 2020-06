O aluguel de scooters elétricos será legalizado no Reino Unido quando os ensaios começarem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De acordo com a legislação atual, as scooters eletrônicas são ilegais nas estradas e calçadas do Reino Unido, o que significa que só podem ser montadas em terrenos particulares. Tudo está prestes a mudar, com o Departamento de Transportes devido a testes de scooters elétricos no Reino Unido.

Os testes com scooters elétricos foram planejados para 2021, mas com um ímpeto de explorar outros modos de transporte além da oferta tradicional de transporte público, os scooters elétricos estão na agenda, segundo a BBC.

Espera-se que o Departamento de Transporte determine as condições para o início dos testes com e-scooter no Reino Unido em 30 de junho. Isso não significa que as scooters elétricas se tornem legais, mas que os esquemas de aluguel serão permitidos nas fases de teste sob condições acordadas.

Espera-se que a proibição permaneça em vigor nas scooters elétricas de propriedade privada, pelo menos por enquanto.

É provável que os esquemas de aluguel de scooters sejam testados em várias cidades do Reino Unido, com condições rigorosas. Espera-se que eles só sejam permitidos em estradas e ciclovias e que sejam limitados a 15 mph.

Pensa-se que o uso de capacete seja apenas uma recomendação, e não obrigatório.

Espera-se que empresas como Spin, Voi, Bird e Bolt ofereçam esses serviços no Reino Unido, tendo oferecido serviços em várias cidades européias e nos EUA.

Mas o julgamento deve ser bastante difícil. Os esquemas de aluguel de bicicletas em cidades como Londres sofreram vandalismo, viram queixas sobre despejar bicicletas em calçadas fora das principais estações e causar congestionamentos, enquanto as scooters eletrônicas sofreram vários acidentes nas cidades europeias, o que causará preocupações.

Há também a questão de saber se as pessoas ficarão felizes em tocar em um veículo comunitário no clima atual, onde as preocupações com a higiene provavelmente levarão as pessoas a usar seu próprio veículo ou caminhar.

O Departamento de Transportes ainda não oficializou o anúncio, mas, segundo a BBC, os testes podem começar logo no sábado, 4 de julho.