Char-Broil Professional 4400S em teste: Preparando comida suculenta

Está quente, ensolarado e você está preso em casa. Isso significa que é temporada de churrasco, não apenas todo fim de semana, mas possivelmente todos os dias da semana também.

Testamos o churrasco Char-Broil Professional 4400S para ver se ele pode facilitar o cozimento em seu jardim e despreocupá-lo depois de algumas semanas.

Entregue em uma enorme caixa monstruosa, o 4400S é fácil de montar. É alimentado a gás, então não há carvão ou pedaços "sujos" para se preocupar. Isso se deve principalmente à tecnologia de culinária Tru-Infrared da empresa (mais sobre isso daqui a pouco), e enquanto alguns reclamam que isso tira muita "diversão" da experiência, é perfeito para cozinhar com o mínimo de barulho.

Essa caixa monstruosa transporta um grande churrasco de aço inoxidável para o seu pátio, com um armário de armazenamento e duas prateleiras de cada lado para colocar coisas (sua cerveja) enquanto você cozinha. O Professional 4400S vem com rodas de rodízio (com travas) para que você possa colocá-lo e retirá-lo facilmente da posição.

Depois de configurada, você pode começar a comer o seu primeiro hambúrguer em questão de minutos, e é ideal para quando você quiser continuar com ele em vez de passar por uma cerimônia todas as vezes.

A linha Professional vem em várias opções de tamanho diferentes, desde um sistema de dois queimadores até o modelo de 4 queimadores + 1 que testamos. Há também uma oferta de tampa dupla ainda maior.

Em nosso modelo, os quatro queimadores são distribuídos igualmente em três grandes racks de ferro fundido, o que é um pouco confuso em termos de planejamento visual onde você deseja colocar a comida. Há um quinto queimador em um fogão lateral que permite cozinhar como se estivesse em um fogão a gás - é perfeito para molhos ou para cozinhar massas.

Cada queimador possui uma ampla gama de calor, permitindo que você abaixe o calor ou abra seu caminho até a crocância, e a Char-Broil adicionou um rack de aquecimento para o gerenciamento de cozimento, caso você precise.

Toda a área de cozimento (além do fogão) pode ser revestida com uma tampa de aço, transformando-a efetivamente em um forno que é bom o suficiente para assar um bolo (tentamos).

O segredo, de acordo com Char-Broil, está nas tendas de aço inoxidável sob as grades de ferro fundido que garantem uma superfície uniforme de calor e de cozimento.

Chamada de Tru-Infravermelho, a idéia é que a chapa de aço inoxidável seja aquecida ao mesmo tempo, permitindo que o calor seja distribuído uniformemente pela superfície de cozimento. Isso também significa que você não recebe crises e é muito fácil de limpar.

Deixe a tampa abaixada e a temperatura do churrasco pode chegar rapidamente a 250 graus Celsius em cerca de 10 minutos. Isso é perfeito para pizzas, ou mesmo para focaccia de cozimento - nós sabemos, nós cozinhamos os dois.

Mas você não compra um churrasco para cozinhar pizza.

Também preparamos uma variedade de alimentos, desde frango com espinafre a hambúrgueres e salsichas, além de todos os tipos de vegetais. Os resultados são rápidos e saborosos.

Se houve uma crítica ao Char-Broil Professional 4400S, é que ele pode ser tão "profissional" às vezes que você sente que tira a diversão daquele processo cerimonial de cozinhar no churrasco.

Não há brigas com o carvão, não há como acomodar pontos quentes na churrasqueira e, certamente, não há sujeira.

Isso, para alguns, tornará o processo de cozimento neste modelo um pouco clínico, no entanto, assim que você começar a comer seus esforços, suspeitamos que em breve você esquecerá tudo e aproveitará o que cozinhou.