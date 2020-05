Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando se trata de ficção científica e especulação, temos um pouco de fascínio pelos olhos, você deve ter notado. Seja na loja de troca refrigerada de Blade Runner, uma lista interminável de visões de olhos de robôs sobrepostos em vermelho de artistas como The Terminator ou Robocop, ou usando sua natureza expressiva como uma janela que a alma de I, Robot ou AI, eles apresentam constantemente em filmes sobre robôs e cyborgs.

Bem, não fique muito à vontade com a ideia de que essas próteses estão a décadas ou séculos de distância - os cientistas trabalham arduamente em olhos fabricados que podem até substituir a capacidade da versão humana doméstica.

De fato, uma publicação na prestigiada revista Nature, esta semana, aproximou ainda mais a realidade, detalhando o trabalho de um professor Zhiyong Fan, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, que trabalha há algum tempo nos olhos biônicos.

O novo artigo dele e de sua equipe, elegantemente intitulado "Um olho biomimético com uma retina hemisférica de nanofios de perovskita", detalha um globo ocular 3D totalmente artificial que eles criaram, que imita efetivamente as ações do olho humano.

Como afirma o resumo do artigo, vale lembrar que o olho humano é incrivelmente sofisticado - compare seu campo de visão, resolução e detecção de cores com qualquer uma das câmeras mais caras do mundo e isso será sublinhado.

A equipe usou um denso conjunto de nanofios para aparentemente substituir os fotorreceptores usados pela retina do olho humano, que tem sido um obstáculo para outros projetos. Como resultado, é capaz de detectar e detectar objetos com muita precisão - na verdade, possui 30 fotorreceptores a mais que o olho humano, resultando em um grau de percepção potencialmente superior.

Isso potencialmente abre caminho para muitas aplicações, a maioria delas provavelmente não envolvendo processos assustadores de inspeção ocular, mas também para o desenvolvimento contínuo do que são implantes cibernéticos efetivamente. É um mundo novo e corajoso por aí, pessoal.