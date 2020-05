Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Mophie pensou em tudo para o seu mais recente carregador portátil Powerstation.

O Mophie Powerstation Wireless XL vem com uma bateria robusta de 10.000 mAh para até 55 horas de uso extra para seus dispositivos, um bloco de carregamento habilitado para Qi para carregamento sem fio, uma porta USB-C de carregamento rápido e uma entrada Lightning para que você possa recarregue usando um carregador normal para iPhone ou iPad.

Você pode até carregar a própria Powerstation sem fio, em qualquer estação de carregamento externa compatível com Qi.

Com a porta Lightning, isso é mais direcionado aos usuários de dispositivos Apple, mas também pode funcionar com outros telefones e tablets.

A porta USB-C oferece carregamento rápido, mas a 18W não é capaz de carregar um MacBook , por exemplo, já que os laptops da Apple exigem pelo menos 30W, dependendo do MacBook em questão. No entanto, ele pode adicionar até 50% da carga da bateria a um iPhone em apenas 30 minutos.

Um indicador LED integrado informará quanta energia resta no pacote, enquanto a tecnologia proprietária Mophie Priority Charging garante que o dispositivo conectado seja carregado antes da própria Powerstation.

Disponível agora, no site Apple.com e no próprio site da Mophie, o Mophie Powerstation Wireless XL custa US $ 89,95 / US $ 99,95.