As scooters eletrônicas podem ser legais no Reino Unido assim que junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Grant Shapps, secretário de Transportes, anunciou que os planos para avaliar as scooters elétricas no Reino Unido avançarão do próximo ano para o próximo mês, enquanto o esquema também será expandido das quatro futuras regiões de transporte originais, para todas as regiões do país.

Isso poderia levar à legalização de esquemas de aluguel de scooters eletrônicos de empresas como Bolt e Bird, além de financiar um boom na propriedade de scooters eletrônicos. Uma atualização do Departamento de Transportes disse que a alteração na avaliação tem "o potencial de ver veículos alugados nas estradas do Reino Unido já em junho".

O anúncio foi feito durante o briefing de Downing Street em 9 de maio de 2020, quando o Secretário de Transportes procurou resolver as mudanças na estrutura de trânsito do Reino Unido. Com estradas mais silenciosas, o uso de transportes públicos em um nível baixo e crescente de todos os tempos, aproveitando a oportunidade do bloqueio de coronavírus para sair e andar de bicicleta e caminhar, o governo deseja manter as pessoas verdes, fora dos carros e ampliar as opções de transporte para o retorno eventual trabalhar.

Os novos planos podem fazer com que as scooters elétricas obtenham a aprovação que esperavam, juntamente com um esforço do governo para criar estradas mais seguras para ciclistas e pedestres. Atualmente, as scooters elétricas se enquadram em uma área cinza legal - elas não são rodoviárias e não são permitidas em calçadas, portanto, tecnicamente, só podem ser usadas em terrenos particulares.

O governo havia descrito anteriormente que a avaliação das scooters eletrônicas provavelmente levará em consideração uma idade mínima para o uso, os padrões de segurança para as scooters elétricas, bem como os requisitos de seguro para o uso, além de considerar aspectos como restrições de estacionamento para aluguel. Todas essas medidas vêm da experiência de scooters eletrônicas em outros países, onde os acidentes e o despejo de scooters por toda a calçada têm sido um problema para as autoridades.

Dada a situação atual, é provável que a revolução da e-scooter seja alimentada pela propriedade privada, pois é improvável que muitos usuários em potencial desejem usar algo comum, por razões de higiene.

"O West Midlands está orgulhoso de liderar o desenvolvimento de transporte futuro, e estou satisfeito por o governo ter acreditado em nós novamente com este novo e inovador teste de scooters eletrônicas ... Também usaremos o teste para examinar as os desafios atuais do transporte que a pandemia de coronavírus nos apresentou e exploram como as scooters eletrônicas podem ser usadas para ajudar a combatê-las ", disse Andy Street, prefeito de West Midlands.

O abalo das opções de viagens do Reino Unido também verá um impulso para caminhadas e ciclismo - com uma estratégia de investimento atualizada a ser apresentada no verão de 2020 - e mais 10 milhões de libras esterlinas para 7.200 pontos de carregamento de carros elétricos.