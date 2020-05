Uma fusão da O2 e da Virgin Media está confirmada nos cartões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Virgin Media e a O2 devem tentar se fundir depois de admitir que estão em negociações para criar uma joint venture entre as duas empresas que forneceriam serviços de telefonia móvel, fixa e por telefone e TV a cabo.

A Telefonica emitiu uma nota de cautela sobre o último acordo, dizendo: "O processo iniciado entre as duas partes está na fase de negociação, sem garantia, neste momento, de termos precisos ou de sua probabilidade de sucesso".

A O2 é a maior rede móvel do Reino Unido, com cerca de 34 milhões de clientes. A Virgin Media tem mais de 5 milhões de clientes usando seus serviços.

No entanto, seria surpreendente se o esforço ultrapassasse os reguladores - a O2 foi alvo de uma aquisição de £ 10 bilhões em 2015 pela Three, de propriedade da Hutchison. Essa ação foi bloqueada por ser anticoncorrencial.

No entanto, desta vez há uma diferença - a O2, de propriedade da Telefonica, poderia argumentar que o negócio de TV a cabo e telefone da Virgin é complementar à oferta da O2, onde não poderia fazer isso com a Three, sendo um rival direto no espaço móvel.

A gigante espanhola Telefonica está interessada em repassar a O2 há algum tempo; depois do fracassado acordo com a Three, até pensou em ceder a O2 como empresa pública em 2016, com o Brexit aparentemente como a principal preocupação.

A Virgin Media não possui nenhum espectro de telefone celular; em vez disso, usa a rede da Vodafone para fornecer serviços móveis no momento. Isso mudaria, é claro, se ele se unisse à O2.

Um ângulo interessante é a inclusão da ITV em um negócio potencial. A ITV está lutando - devido à queda na receita de publicidade devido à atual situação global. A Liberty Global é o maior acionista da ITV (com pouco menos de 10% de participação) e também possui a Virgin Media.

A Liberty Global também conversou com a Vodafone no passado sobre um empate, mas as negociações não progrediram.