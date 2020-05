Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Elgato Stream Deck é uma daquelas peças de tecnologia que você não sabia que precisava - mas comece a usar uma e você se perguntará como viveu sem ela. Originalmente, escrevemos sobre isso como parte de nosso resumo dos melhores pedaços de kit de que uma serpentina poderia precisar .

Aqui estão nossos usos favoritos do Stream Deck - e não apenas para jogadores, mas para editores de vídeo e além - para mostrar o quão incrível e versátil esse dispositivo pode ser.

O Elgato Stream Deck é essencialmente um pequeno painel de controle com 15 botões físicos personalizáveis. Para as pessoas que transmitem suas sessões de jogos, é uma ferramenta útil para ativar vários controles - sem ter que sair de um jogo para mexer com botões, configurações ou comandos em outros lugares.

Mas é muito mais do que isso, porque o Stream Deck pode ser personalizado com todos os tipos de controles (sempre em expansão) para interagir com todo tipo de coisa, otimizar seus jogos ou tornar seu fluxo de trabalho mais eficiente de outras maneiras.

A principal característica do Stream Deck é auxiliar streamers - seja no YouTube, Twitch, Mixer ou em qualquer plataforma que você usar. Há muito a ser dito sobre a flexibilidade dos controles que este dispositivo fornece.

Às vezes, isso inclui controles simples que ajudam você a permanecer profissional. Esse pode ser um botão de fácil acesso que desativa rapidamente sua webcam ou silencia seu microfone se você precisar comer alguma coisa ou conversar com um membro da família que entrou na sala. Como alternativa, você pode definir um botão mudo e surdo para o Discord, para impedir temporariamente que seus amigos sejam ouvidos e permitir que você converse com seu público sem interrupção.

Outros controles úteis incluem botões para alternar entre as cenas - seja alternando para filmagens no jogo, uma tela de interrupção "já volto" ou aquela que é só você na sua câmera conversando diretamente com os espectadores. Tudo isso pode ser feito no seu software de streaming, mas geralmente exigiria alt + tab no Windows para clicar em botões ou configurar teclas de atalho para cada um. O Stream Deck torna essas ações muito mais perfeitas.

O Stream Deck é especialmente útil para o envolvimento rápido do público. Definimos botões que nos permitem enviar mensagens preparadas no Twitch a qualquer momento do fluxo com apenas um toque. Se você descobrir, por exemplo, que está recebendo perguntas regulares sobre um determinado assunto, poderá criar uma resposta que poderá simplesmente enviar para conversar com o pressionar de um botão. No nosso caso, temos um vídeo do YouTube com dicas e truques para o jogo que estamos jogando. Quando as pessoas pedem conselhos sobre como jogar, podemos pressionar esse botão para promover o vídeo.

Outros controles simples do Twitch incluem a capacidade de recortar rapidamente um fluxo, colocar um marcador de destaque para edição futura, reproduzir um anúncio, excluir o bate-papo atual ou alterar o modo de bate-papo atual para apenas seguidores, somente emotes ou bate-papo lento. Esses controles de fácil acesso tornam muito mais fácil gerenciar seu fluxo sem problemas.

O Stream Deck de tamanho padrão possui 15 botões. Você também pode obter uma versão mini com seis botões ou o maciço Stream Deck XL com 32 botões. Qualquer que seja a sua escolha, você pode adicionar ainda mais controles às pastas.

Você notou que cada foto de configuração do Stream Deck neste guia possui uma seta para cima / para trás no botão superior esquerdo. Isso porque o Elgato permite criar pastas e colocar comandos dentro dela também. Você pode até criar pastas dentro de pastas.

Nós gostamos de agrupar as coisas logicamente. Em nossa pasta de comandos do Twitch, por exemplo, temos uma subpasta cheia de gifs. Esses gifs podem ser clicados para serem exibidos no stream via Streamlabs OBS. Você pode até criar pastas gif para ambientes específicos e ter todos os tipos de reações relevantes ao que está acontecendo em fluxo com apenas algumas impressões.

Outra coisa que realmente gostamos no Elgato Stream Deck é a capacidade de controlar coisas como iluminação doméstica inteligente a partir da interface. É compatível com Philips Hue e Nanoleaf , bem como com as luzes principais da Elgato, o que significa que você pode programar o Stream Deck para fornecer controles de toque fáceis de várias luzes em sua casa.

Nós o configuramos para controlar as luzes Philips Hue que tínhamos em duas áreas, além de botões para ajustar o brilho, alterar as cenas e até iniciar o Philips Hue Light Sync . Com os botões de ação múltipla, você pode configurá-lo para ligar várias luzes em diferentes salas, ajustar o brilho e muito mais. Você pode fazer algumas dessas coisas com o aplicativo padrão ou através de um assistente de voz , mas geralmente não de maneira tão eficiente e satisfatória.

Também usamos o Stream Deck para edição de vídeo. Você pode adicionar controles para todo tipo de coisa, incluindo dividir faixas de vídeo, aparar o início e o fim dos clipes, ativar a edição com várias câmeras, excluir clipes indesejados, salvar e muito mais. Tudo isso pode substituir os atalhos do teclado, o que significa que você pode usar o Stream Deck para se tornar mais eficiente em seus esforços de edição de vídeo.

Multi Actions também permite personalizar uma série de ações diferentes com base em um único clique. Você pode, por exemplo, ter um botão para abrir seu software de edição de vídeo, iniciar a pasta na sua máquina com todos os arquivos de vídeo, abrir um projeto, abrir software de áudio e muito mais, com apenas um botão. Também não é um software específico; portanto, existem muitas possibilidades.

Tomando todos esses recursos como um todo, você pode ver o quão poderoso é o Elgato Stream Deck e por que vale a pena comprar um - qualquer que seja sua especialidade.