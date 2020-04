Quais grandes empresas tecnológicas são neutras em carbono e quem está mirando em zero líquido?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Reduzir as emissões de carbono e compensá-las vai ser algo de que ouvimos muito mais falar nos próximos anos. Com metas de carbono agora em vigor para muitos países — como a meta do Reino Unido para 2050 — estamos a poucos anos de uma mudança sísmica na forma como as empresas lidam com as emissões de carbono.

Os seres humanos libertaram mais de dois trilhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra desde a Revolução Industrial, mais de três quartos dos quais é dióxido de carbono emitido desde meados da década de 1950. São mais de 50 bilhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa a cada ano. O problema tem de ser resolvido.

As principais empresas de tecnologia são algumas das empresas de maior perfil do planeta e lidar com a produção de carbono não é apenas uma aspiração, mas uma necessidade competitiva. Por que? Como outras empresas que usam serviços como o Office 365, o Google Apps (G Suite) ou a Amazon AWS também precisam reduzir sua pegada de carbono e querem que seus fornecedores sejam mais ecológicos do que verdes como resultado.

A Microsoft liderou o caminho até aqui. Embora a ambição de muitos seja alcançar o “zero líquido” — essencialmente removendo tanto carbono a cada ano quanto emitem — o gigante do Windows e do Office disse em janeiro de 2020 que ele — e sua cadeia de suprimentos — será Carbono negativo até 2030.

Isso não significa apenas cancelar as emissões em uma base contínua, mas também remover o cancelamento de mais carbono do que está produzindo. Em 2050, a Microsoft diz que vai dar um passo adiante e “remover do ambiente todo o carbono que a empresa emitiu diretamente ou pelo consumo elétrico desde que foi fundada em 1975”.



Aqui está um explicador sobre como a Microsoft está trabalhando suas emissões:

Como parte desse esforço, a Microsoft estabeleceu um fundo de inovação climática para empresas “desenvolvendo tecnologias de redução, captura e remoção de carbono”.

A Amazon tem uma ambição de carbono zero líquido até 2040, que é 10 anos mais tarde do que a Microsoft. Para ser justo, é mais difícil para a Amazon conseguir isso por causa de sua dependência em veículos de entrega ineficientes de energia que, é claro, atualmente são principalmente impulsionados usando combustíveis fósseis - embora obviamente esteja desenvolvendo alternativas como você pode ver aqui:

A Amazon diz que seus envios serão líquidos zero e está direcionando isso para 50% de todos os envios até 2030.

A Amazon diz que está comprometida com o uso de 100% de energia renovável, embora ainda não esteja lá. O braço de nuvem da Amazon, conhecido como AWS ou Amazon Web Services, excedeu 50% de uso de energia renovável até 2018.

A Amazônia tem como principal objetivo gerar suas necessidades de energia renovável. A empresa foi classificada em primeiro lugar nos EUA pela Solar Energy Industries Association (SEIA) para painéis solares corporativos no local. A Amazon diz que esses compensam 200 milhões de milhas de entregas de caminhões e está introduzindo mais - agora existem 50 sistemas em cima dos telhados do centro de atendimento globalmente, alimentando cerca de 80% das necessidades de cada centro.

Também está investindo em parques eólicos — a empresa tem mais de 70 produtos atuais gerando mais de 5,3 milhões de MWh de energia anualmente. O maior parque eólico é no Texas com outras 100 turbinas.

A Amazon também diz que seus datacenters da AWS também estão se tornando cada vez mais eficientes em termos de energia e também estão usando menos água potável para resfriamento, em vez disso, mudando para água reciclada usando tecnologia de evaporação direta.

Apple diz que reduziu suas emissões de carbono das operações em 64 por cento desde 2011, embora a empresa tenha quadruplicou em tamanho. No entanto, ele ainda não tem um objetivo de longo prazo para ser zero líquido ou similar.

A Apple impulsiona principalmente três objetivos ecológicos : 100% de seus locais de varejo, escritórios e data centers usam energia renovável. É “eliminado produtos químicos nocivos como mercúrio, retardadores de chama bromados, PVC, ftalatos e berílio de... produtos” e, em terceiro lugar, empurra a reutilização e reciclagem de produtos o máximo possível.

A Apple diz que cerca de dois terços dos dispositivos são passados para novos proprietários, enquanto o restante é reciclado.

A própria Apple tem robôs de reciclagem que desmontam iPhones em partes componentes. Novos produtos também são cada vez mais feitos de materiais reciclados; os compartimentos de alumínio no MacBook Air e Mac mini são completamente feitos de alumínio reciclado (reduzindo ainda mais a pegada de consumo de carbono para esses novos produtos).

Apple diz que agora está usando 100 por cento de lata reciclada em 11 novos produtos

Também se comprometeu a transferir fornecedores para energias renováveis também, dizendo que cerca de um terço da eletricidade usada para fabricar produtos 2020 será renovável (com base em números de 2018). Os produtos em si são cerca de 70% mais eficientes do que eram em 2008 — não surpreendentemente quando você considera a mudança para dispositivos de computação mais eficientes.

Google é o maior comprador corporativo de energia renovável do mundo e combina 100% de seu consumo de eletricidade com a compra de energia renovável (tem feito desde 2017).

Diz que está trabalhando para tornar seus data centers mais eficientes e esse é o foco principal dos projetos de sustentabilidade da empresa. Urs Hölzle, vice-presidente sênior de infraestrutura técnica do Google, diz: “Enquanto a quantidade de computação feita em data centers aumentou cerca de 550 por cento entre 2010 e 2018, o valor de energia consumida pelos data centers cresceu apenas 6% durante o mesmo período de tempo.

“ Embora os data centers agora alimentem mais aplicativos para mais pessoas do que nunca, eles ainda representam cerca de 1% do consumo global de eletricidade — a mesma proporção de 2010.”

Como a Amazon, o Google também está focado em gerar sua própria energia em vez de ter que comprar tudo no futuro - em 2018 abriu seu primeiro site de data center também com uma fazenda solar. O site belga conta com cerca de 10.700 painéis gerando 2,9 gigawatt-horas de energia renovável a cada ano.