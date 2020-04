Precisamos plantar mais árvores para que o Reino Unido atinja a Net Zero até 2050.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O co-fundador da Forest Carbon disse que precisamos aumentar enormemente a quantidade de terra disponível para plantar árvores se quisermos atender às ambições do governo de ser Net Zero até 2050.

“ Precisamos triplicar a taxa de criação de florestas no Reino Unido entre agora e 2050”, explicou Stephen Prior em uma entrevista para o podcast Pocket-lint. “Precisamos triplicá-lo muito rapidamente para alcançar o zero líquido até 2050.”

Forest Carbon, co-fundada pela Prior em 2006, plantou mais de 9 milhões de árvores em 172 novas florestas no Reino Unido, com parceiros como Microsoft, Foster + Partners, Nominet e Pocket-lint.

“ Seja qual for o papel que pudermos desempenhar para que isso aconteça, acho que é o nosso objetivo. Nós representamos cerca de 7 por cento de toda a criação florestal no Reino Unido até agora. Então estamos definitivamente batendo acima do nosso peso e quanto mais tempo e quanto mais pudermos fazer, melhor.”

Enquanto essas 9 milhões de árvores representam cerca de um par de milhões de toneladas de captura de carbono da atmosfera plantar árvores tem muitos outros benefícios também como mitigação de inundações, por exemplo Prior explica Pocket-lint.

“ Os benefícios começam a acumular muito rapidamente no site. Uma vez que você coloca uma cerca e mantém o gado fora de uma área, você começa a biodiversidade começando a voltar muito rapidamente. Alguns desses projetos no futuro serão madeira sustentável. Alguns deles são projetos florestais comunitários com trilhas e coisas através deles para que todos eles façam algo diferente ou mais de uma coisa.”

Forest Carbon planta suas árvores em terra que é parte do padrão de carbono voluntário chamado deWoodland Carbon Code. A iniciativa garante que cada árvore plantada contribua para a entrega de compensações reais e adicionais de carbono. Ele também garante que não há dupla contagem - uma vez que um deslocamento é registrado para um comprador, ele não pode ser reivindicado por qualquer outra pessoa no futuro.

E embora ainda seja principalmente um caso de pegar uma pá e cavar um buraco, Prior reconhece que as coisas estão ficando mais técnicas.

“ Sim, está se tornando mais tecnológico. Quero dizer, no momento, ainda há muitos locais onde plantamos árvores, não há substituto para as pessoas que saem de moto quádrupla com pás, porque você simplesmente não consegue colocar máquinas no local, mas é possível.”

Na Espanha, os esforços de reflorestamento estão sendo acelerados usando drones que primeiro pesquisam uma área de terra antes de usar os drones para cair 10.000 “sementes inteligentes” que contêm elementos como fertilizantes ecológicos, pesticidas e até polímeros de água sólida em um recipiente para serem espalhados. De acordo com a Revolução do CO2, a empresa por trás da tecnologia, seria possível plantar 100.000 sementes de árvores em cerca de 5 horas.

Quanto a se envolver, não precisa ser apenas um grande negócio que compensa seu carbono de acordo com Prior.

“ Você não precisa ser um grande negócio. Se você conhece sua pegada de carbono, então você pode vir até nós e dizer: “Nossa pegada de carbono é X podemos compensar isso?”.

É algo que mais de nós já estamos fazendo de acordo com o co-fundador. Forest Carbon criou o Carbon Club projetado para pequenas empresas, famílias e indivíduos que querem compensar um evento único como um voo ou fazer algo em uma base mensal mais regular.

“ Calculamos que a família média usa cerca de 20 toneladas por ano, o que é de cerca de £17 por mês”, explica Prior.

Mas como Prior explica no início de nossa entrevista, para que o governo atinja seus objetivos de compensação de carbono, precisamos plantar mais árvores, e quer usemos tecnologia ou não, isso não acontecerá a menos que coloquemos essas árvores no chão mais cedo ou mais tarde.