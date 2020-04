Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se há uma coisa que sabemos sobre CEOs tecnológicos, é que eles tendem a ser ricos. Ok, claro, provavelmente há inúmeros negócios de tecnologia por aí que ou não estão indo tão bem ou não pagam seus melhores cachorros somas extremas a cada ano, mas as exceções provam a regra na maior parte do tempo.

Os nomes mais ricos da tecnologia têm algum dinheiro genuinamente surpreendente por trás deles, e estaríamos mentindo se não achássemos um pouco surpreendente para descobrir quanto dinheiro aqueles no topo estão realmente sentados.

Então nós compilamos esta lista das 15 pessoas mais ricas em tecnologia - tente não ficar muito ciumento.

Se você quer ficar rico, começar o varejista online mais poderoso do mundo é uma boa maneira de fazê-lo. Jeff Bezos está com $113 bilhões, o que é uma soma tão impossível de calcular que honestamente não podemos pensar em nada que não compraria. Dito isto, você pode muito bem esperar para se acostumar com esse tipo de número enquanto você ler esta lista.

Amazon é basicamente impossível para muitas pessoas viver sem, o que significa que há muito dinheiro sendo gasto nisso, tudo contribuindo para os cofres de Jeff. Essa riqueza levou um pouco de um golpe nos últimos anos como resultado de seu divórcio - mais sobre isso mais tarde.

Bill Gates é o nome que vem à mente para muitos de nós quando pensamos nas pessoas mais ricas do mundo - independentemente dos detalhes exatos dessa lista em determinado momento. Ele tem sido tão rico, por tanto tempo, que ele é apenas sinônimo de riqueza. Na verdade, ele sobe até US $98 bilhões agora, o que é um montão arrumado e arrumado de dinheiro, mesmo que esteja aquém da marca de US $100 bilhões.

É uma linha bastante arbitrária para traçar de qualquer maneira, então não vamos usar isso contra Bill.

Há uma grande chance de Larry Ellison ser o primeiro nome nesta lista com o qual você pode não estar particularmente familiarizado. Ele é mais conhecido por fundar a Oracle Corporation, uma dessas empresas tão grandes que é difícil resumir o que ela engloba.

Basta dizer que seu sucesso fez Ellison estupendamente rico, sua riqueza ainda elevando até US $59 bilhões no momento.

Ah, sim, o Zuck. Tê-lo-íamos colocado acima do quarto, se estivéssemos a adivinhar, mas o quarto é onde os seus biliões no Facebook o colocam, sentado sobre a pequena questão de 54 mil milhões de dólares. Ele está um pouco menos rico agora do que há um ano, mas quando se tem tanto dinheiro no sótão, é de esperar uma pequena flutuação.

Durante muito tempo, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer diversificou sua riqueza e comprou todos os tipos de coisas, incluindo o LA Clippers, entregando-se um pouco à medida que ele se afasta de negócios ativos. Isso não amoleceu muito sua riqueza - ainda está em US $52,7 bilhões, demonstrando a natureza duradoura de montanhas de dinheiro.

Ele pode não ser mais CEO do Google, mas Larry Page não perdeu exatamente após seu tempo com o gigante da busca. Seu co-fundador é o próximo nesta lista, e não é nenhuma surpresa que a fundação do Google possa te colocar nesta empresa, dado o domínio duradouro do motor de busca e seus vários aplicativos e serviços no mundo moderno. Para Page, isso somou US$50,9 bilhões.

Brin provavelmente não ficará muito agitado por estar abaixo de Page na classificação de riqueza, dada a sua longa cooperação e parceria. Ele liga com US $49,1 bilhões de seu próprio, tendo recentemente se afastado de ser presidente da Alphabet Inc. Tanto ele quanto Page mantêm enorme oscilação sobre a empresa que eles moldaram, no entanto, com seu status como pioneiros da internet similarmente assegurado.

Para muitos leitores ocidentais, Alibaba é um nome que não necessariamente se traduz para o domínio do varejo, mas seu império de compras on-line é simplesmente enorme, desafiando o status da Amazon como a loja on-line padrão. Jack Ma co-fundou e tem US$38,8 bilhões para pedir como resultado.

O

império de jogos online da Tencent na China é difícil de superestimar, e Ma Huateng fundou o negócio, além de permanecer seu presidente e CEO até hoje. Ele tem 38,1 bilhões de dólares para mostrar, ao lado de uma enorme influência em como as pessoas usam seus celulares e consomem entretenimento.

Divorciar-se de Jeff Bezos pode ser um verdadeiro girador de dinheiro - deixou Mackenzie Bezos com a pequena questão de US $36 bilhões para brincar, todos derivados das mesmas empresas tecnológicas que enriqueceram Jeff. Ela se comprometeu a dar grandes faixas dele, mas por enquanto ela tem o mundo como sua ostra.

Talvez você não tenha percebido que os computadores Dell foram nomeados em homenagem ao fundador da empresa, mas Michael Dell não deve ser negligenciado - ele custa 22,9 bilhões de dólares para refletir. O negócio real pode não estar prosperando no momento, mas quando você tem tanto moolah você é improvável que perca tudo rapidamente.

NetEase é outro gigante de jogos da China, com Ding no leme, que viu sua riqueza subir para US $17 bilhões, e está subindo o tempo todo. Ele pode ser um grande nome para o futuro da riqueza tecnológica.

Da mesma forma, Huang, presidente e CEO da Pinduoduo, um site de comércio eletrônico crescente na China que já o catapultou para a estratosfera de riqueza. Ele agora tem 16,5 bilhões de dólares atrás dele, e ele não tem nem 40.

Quando Steve Jobs faleceu, Laurene Powell Jobs herdou uma enorme fortuna, e ela ainda tem cerca de US$16,4 bilhões para pedir, mesmo depois de fundar a já influente Emerson Collective.

TikTok explodiu em cena no ano passado, tornando-se a próxima grande coisa no vídeo social, e Yiming está colhendo as recompensas, com sua riqueza pessoal atingindo US $16,2 bilhões. Isso é cerca de US $16 para cada download do TikTok geral, se você estava se perguntando.