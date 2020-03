Como melhorar o seu vídeo, seja para chamadas com vídeo ou vlogging em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o mundo tendo que se contentar em ficar muito mais em ambientes fechados agora, e contando com aplicativos de videoconferência para manter contato com colegas e amigos, aqueles que nunca tiveram que pensar muito em qualidade de vídeo e som agora estão enfrentando confiar nessas mesmas coisas para concluir as tarefas diárias.

Reunimos uma lista de itens para tentar aumentar a qualidade do seu vídeo. Existem sugestões de itens que você pode comprar, mas também dicas para utilizar objetos que você já possui.

Portanto, sem mais delongas, você pode tentar melhorar seu vídeo, seja para fazer chamadas de vídeo, vlogs ou podcasts em sua casa.

Uma das coisas mais cruciais em qualquer forma de vídeo é a luz. Isso deve ser feito sem dizer. Se você estiver em uma vídeo chamada e seu quarto estiver escuro ou a luz estiver vindo da direção errada (ou seja, atrás de você), isso dificulta a exposição da câmera do seu rosto. E, quando sua câmera é aquela webcam de baixa qualidade incorporada na parte superior do seu laptop, essa não é a situação ideal para se estar. As pessoas que assistem você lutam para vê-lo.

A luz do dia é natural e livre, portanto, se você tiver uma grande janela em algum lugar próximo, considere mover o laptop / estação de trabalho para mais perto e verifique se está de frente para a janela e não está sentado atrás dela. Todos nós já vimos essas pessoas em vídeo chamadas sentadas de costas para uma janela, o que basicamente transforma a pessoa em uma silhueta assustadora.

Apenas anotar de onde vem sua fonte de luz principal e ajustar sua posição para que seu rosto fique bem iluminado é uma parte importante da obtenção de um vídeo com a melhor aparência possível, com o que você tem ao seu redor. Se você não pode mover sua estação de trabalho para uma área bem iluminada, sua área de trabalho fica na sala menor e mais escura da casa ou você mora em um apartamento / apartamento sem muitas janelas de bom tamanho. luz artificial para sua configuração.

Felizmente, a tecnologia de todas as formas se desenvolveu muito nos últimos dez anos, o que significa que agora você pode obter soluções de iluminação decentes para adicionar virtualmente a qualquer lugar sem ocupar muito espaço. Isso se deve principalmente ao avanço da tecnologia LED.

SQUIRREL_WIDGET_192533

Se você estiver trabalhando principalmente em um pequeno canto escuro de uma sala, considere adicionar um pequeno painel de LED à sua configuração para iluminar seu rosto. Você pode fazer tudo e gastar um pouco de dinheiro no Elgato Key Light Air focado em streamer. É um pequeno painel de LED com um suporte interno projetado especificamente para ficar em cima da sua mesa. Você pode controlá-lo a partir do seu telefone ou computador, para ajustar também a temperatura e o brilho. No entanto, você pagará cerca de £ 130, o que pode parecer um pouco demais se for apenas uma correção para uma situação temporária.

Você pode optar por painéis de LED mais baratos e menos avançados. Neewer vende um painel com 176 LEDs. Você pode ajustar a temperatura e o brilho manualmente usando um mostrador na parte traseira. Custa cerca de 30 libras e pode ser montado na maioria dos tripés, suportes de luz ou sapato frio, que normalmente você encontra na parte superior de uma câmera DSLR.

squirrel_widget_217636

Se você gravar vídeos de mão predominantemente, provavelmente desejará considerar algo menor com menos LEDs. Felizmente, não há falta real de opções por aí. Você pode pegar painéis de luz de bolso com 12 LEDs, se precisar de algo ultra-portátil. Imagine o painel Neewer acima, mas muito menor.

Obviamente, o máximo em economia de custos é usar o que você já tem em sua casa. Se houver algumas lâmpadas em casa que sejam fáceis de mover e muito brilhantes, mova uma para iluminar seu rosto por trás do laptop, se puder.

Então você tem a coisa mais importante: você. A próxima coisa a considerar é adicionar um pouco de cor ou luz ao seu plano de fundo. Se você não tem muita coisa acontecendo atrás de você - se são apenas paredes, por exemplo - você pode torná-lo um pouco mais interessante, apenas adicionando luz. Se você tem lâmpadas que mudam de cor, melhor ainda.

O bom de adicionar alguma luz de fundo atrás de você é que ela ajuda a separá-lo da sua luz de fundo. É importante lembrar que essa iluminação não deve ser mais brilhante do que a que está iluminando, caso contrário, você acaba em uma situação semelhante como se tivesse a luz do dia atrás de você. Você também não o quer tão brilhante, colorido e perturbador que afasta o foco de você. Adicione um pouco de luz e cor, mas faça com que seja bastante sutil para ajudar a acrescentar algum interesse e minimizar as sombras que podem ser lançadas na parede pela luz que aponta para você.

Seu método exato de fazer isso pode variar. Mais uma vez, você pode mover algumas lâmpadas ou painéis de LED. No exemplo da imagem acima, temos alguns candelabros com lâmpadas LIFX que mudam de cor, coisas que já tínhamos em casa. Portanto, se você tiver algo parecido com o Philips Hue, poderá fazer o mesmo.

squirrel_widget_148565

A melhor coisa sobre isso é que você nem precisa encontrar um canto particularmente bem decorado ou ornamentado da sua casa. Você pode simplesmente encontrar uma parede ou canto em branco e acendê-lo. Isso se aplica se você estiver em uma vídeo chamada ou se estiver fazendo vlog para a câmera

A qualidade do som é tão importante quanto a qualidade do visual, se não mais em alguns casos. Aqui estão algumas dicas para ajudar a garantir que seu som seja mais nítido.

Como em qualquer uma dessas sugestões, se seu objetivo principal é não gastar nenhum dinheiro extra, você pode procurar coisas que já tem ao seu redor. Se você já possui um par de fones de ouvido ou fones de ouvido com microfone embutido para chamadas (sejam com ou sem fio), use-os. Os microfones em linha daqueles tendem a ser melhores do que confiar no microfone do seu laptop, principalmente porque estão mais próximos do seu rosto.

Ao usá-los, você tem menos probabilidade de captar ruídos ao seu redor e impede que os ecos irritantes que você recebe ao receber o áudio pelos alto-falantes do seu laptop.

squirrel_widget_148285

Para facilitar o uso e a comodidade, os AirPods oferecem ótimas opções para videochamadas diárias, porque são super fáceis de tirar as malas e colocá-las em seus ouvidos.

Se você preferir um fone de ouvido que cubra seus ouvidos com um microfone em um braço estendido, não há mal nenhum em conferir um par de fones de ouvido para jogos, sobre qualidade de som e bate-papo online. Incluímos um par da Logitech relativamente acessível abaixo, mas você encontrará uma lista completa deles em nosso conjunto de fones de ouvido para jogos .

squirrel_widget_184150

Se você deseja melhorar sua qualidade de áudio para torná-lo mais profissional, pode adquirir um microfone USB decente para suas videochamadas, o que também é ótimo se você gravar voice overs para vídeos ou participar de podcasts. Confira nossa lista das principais recomendações aqui .

Se você deseja um microfone versátil que funcione como um microfone de espingarda na câmera e também possa ser conectado a telefones e laptops para uso durante videochamadas, podcasts e muitas outras coisas, recomendamos que escolha algo como o Deity V-Mic D3 ou D3 Pro. Ele é fornecido com um adaptador de sapata fria e com montagem de choque, e usa uma saída de jack TRRS inteligente de 3,5 mm, o que significa que você pode conectá-lo à porta de 3,5 mm do seu dispositivo e funcionará. Ele oferece um som muito melhor do que o seu laptop, telefone ou câmera pode com seus microfones embutidos.

squirrel_widget_217647

Como mencionamos, existe um modelo Pro, que é maior e mais poderoso, mas também possui um controle de ganho / volume embutido e pode carregar usando um conector Tipo-C para recarregar a bateria embutida. A versão regular não profissional possui uma bateria AAA.

Não é nenhum segredo que as webcams embutidas na maioria dos laptops são terríveis. Eles são de baixa resolução e não produzem os melhores visuais de qualidade, mesmo com a iluminação toda configurada; portanto, vale a pena considerar um externo que você possa prender em um monitor ou na parte superior do laptop.

A Logitech é uma das fabricantes de webcam mais consistentes do mercado, e sua criação mais recente é uma câmera moderna e amigável para serpentinas, com aparência elegante e rastreamento de rosto sofisticado e autofoco. Também é full HD, o que provavelmente é melhor do que a câmera embutida no seu notebook.

squirrel_widget_184640

Claro, essa não é a única opção. Você pode escolher nossas outras recomendações principais aqui .

Se você decidir que precisa de luzes e microfones para adicionar ao seu kit para melhorar o trabalho com vídeo em casa, provavelmente precisará de um suporte, alça ou tripé para segurá-lo. Felizmente, existe uma empresa que realmente se destaca: Joby. Faz anos de Gorillapods, e há um bom número de opções diferentes por aí.

Para usuários de smartphones com pequenas luzes LED e um microfone compacto, está o Gorillapod Mobile Rig, que possui braços ajustáveis adicionais nos quais você pode montar as mini luzes e o microfone adicionais. Você pode usá-lo como um mini tripé em uma superfície plana, segurá-lo no computador de mão ou envolvê-lo em torno de um objeto para mantê-lo no lugar.

SQUIRREL_WIDGET_217658

Para quem fotografa com equipamentos maiores; câmeras de sistemas compactos, DSLRs e assim por diante, há uma versão maior para câmeras adequadas. É chamado de GorillaPod Rig e pode suportar dispositivos de até 5 kg de peso total.

SQUIRREL_WIDGET_217669

Como em qualquer outra coisa, existem outras opções de outras empresas. Estes são apenas para ajudar a dar-lhe idéias e aproveitar ao máximo sua situação. Quer você esteja gravando vídeo doméstico, fazendo vlogs ou fazendo chamadas de vídeo e gravando podcasts em casa, há muito por onde escolher. O principal, no entanto, é melhorar sua iluminação e som, se puder. Se você já tem coisas em casa, pode usar, ótimo. Caso contrário, e você deseja investir, existem muitas soluções por aí que não ocupam muito espaço extra.