Pocket-lint plantou 1.000 árvores: Bem-vindo ao mês da sustentabilidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em um recente YouGov pesquisa no Reino Unido, mais pessoas disseram que estavam mais preocupados com o impacto das alterações climáticas sobre a humanidade do que o coronavírus.

A pesquisa, que questionou pouco mais de 3.500 pessoas, mostrou que 45% dos entrevistados concordavam com a pergunta: "Em relação ao impacto geral sobre a humanidade, você está mais preocupado com o impacto do coronavírus ou das mudanças climáticas?" Para o coronavírus, era de 32%.

A maneira como tratamos nosso planeta se tornou mais importante do que nunca. E embora o coronavírus esteja tendo um enorme impacto na maneira como vivemos nossas vidas hoje, nem sempre será esse o caso.

Na Pocket-lint, queremos olhar para o quadro geral, sobre como nosso impacto no meio ambiente e no planeta mudará nossas vidas de maneiras ainda maiores no futuro.

Nos próximos 30 dias e além, examinaremos o número de maneiras pelas quais todos podemos trabalhar para um futuro mais sustentável. Faremos um mergulho profundo no mundo da sustentabilidade e como todos podemos fazer pequenas mudanças em nossas vidas para proteger melhor o planeta.

Planejamos uma série de conteúdos e guias e ofereceremos conselhos e orientações sobre como todos podemos fazer uma mudança. Também conversamos com algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo para ver o que estão fazendo para ver como podemos torná-lo relevante para todos nós.

Mas seria bobagem tentar apenas mostrar um futuro possível sem fazer mudanças nós mesmos.

Já fizemos muito para reduzir nossa pegada de carbono e estamos procurando maneiras de reduzi-la ainda mais. A equipe do Pocket-lint trabalha em casa e, por não ter um escritório centralizado, reduzimos coisas como a viagem e o impacto que um escritório tem no meio ambiente.

Mas hoje estamos anunciando que levamos as coisas ainda mais longe.

Com o apoio da Resideo , a nova casa da Honeywell Home Products, que é nosso parceiro de sustentabilidade para 2020, também começamos nossa própria jornada de sustentabilidade aqui na Pocket-lint .

Investimos o dobro do necessário para combater nosso uso estimado de carbono para 2020 e, com a ajuda da Forest Carbon , plantamos cerca de 1.000 árvores em Lowther, Cumbria, como parte do Código de Carbono da Floresta .

Isso equivale a cerca de 300 toneladas de mitigação de carbono , e este é apenas o começo. Nos próximos dias, anunciaremos detalhes dos planos de plantar outras possíveis 3.000 árvores com a sua ajuda.

Não são apenas as grandes ou pequenas empresas que podem fazer a diferença. Todos podem fazer algo, por exemplo, novas tecnologias dentro e fora de casa, como termostatos inteligentes, podem ajudar a economizar bastante no consumo de energia.

De acordo com pesquisas, mais de 82% da energia da casa no Reino Unido é destinada ao aquecimento e ter até o básico de termostatos inteligentes pode economizar 23% nisso. Essa é uma enorme diferença.

Queremos trabalhar para encontrar maneiras pelas quais todos podemos causar impacto hoje, em vez de simplesmente adiar até amanhã.

Então, junte-se a nós em nossa jornada para ver como tudo isso é possível.