Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos nós usamos energia para viver nossas vidas diárias. Seja a sua loja semanal de supermercados entregue em sua casa, dirigindo pela estrada, pegando um avião para ir a algum lugar ou apenas aquecendo sua casa, é algo que você não pode evitar.

Embora existam muitas novas formas de energia renovável, como a solar ou a eólica, os combustíveis tradicionais ainda desempenham um papel importante em nossas vidas diárias, gostemos ou não.

Mas antes que possamos descobrir como reduzir nosso impacto de carbono como indivíduos ou empresas, vale a pena definir os termos para começar.

Reunimos um guia prático de algumas das palavras e frases que você encontrará, e daqui para frente, você terá uma melhor compreensão do que elas significam.

Todo mundo tem uma pegada de carbono. Refere-se à quantidade de dióxido de carbono liberado na atmosfera como resultado de sua vida e atividades diárias.

Quanto menor a sua pegada de carbono, menos danos você estará causando ao planeta. Isso pode ser tão simples quanto desligar o termostato alguns graus, caminhar até as lojas em vez de pegar o carro ou mudar sua dieta para comer menos carne.

Na Grã-Bretanha, a pessoa média é responsável por entre 8 e 10 toneladas de dióxido de carbono por ano. Isso é consideravelmente maior que a média global de cerca de 4,7 toneladas por pessoa por ano, de acordo com a Oxfam em janeiro de 2020, mas esse último número inclui países em desenvolvimento, além de locais como o Reino Unido e os EUA.

É difícil calcular sua pegada de carbono individual, embora existam ferramentas que você pode usar para tentar resolvê-la. Lembre-se de que sua pegada de carbono se baseia em vários fatores, como voar, voar na classe executiva, dirigir um carro a gasolina ou diesel ou gostar de aquecer sua casa com todas as portas abertas (você ficaria surpreso com o número de pessoas) só isso).

Para tentar reduzir sua pegada de carbono além das mudanças no seu estilo de vida, você pode fazer algo chamado "compensação de carbono".

É aqui que você não apenas tenta reduzir seu impacto sobre o carbono, mas tenta compensar suas ações investindo em esquemas que visam ajudar positivamente o meio ambiente, diminuindo ou reduzindo as emissões de carbono. Isso poderia ser plantando árvores, por exemplo.

A compensação de carbono é mais popular para as pessoas que querem voar sem a culpa de danificar o planeta ao mesmo tempo, e existem vários esquemas que permitem compensar o voo de carbono especificamente ou procurar investir mais amplamente em uma variedade de programas locais ou "comprando créditos" em programas em outras partes do mundo.

É importante notar, porém, que a compensação de carbono não vai sozinha enfrentar as mudanças climáticas - precisamos mudar nossa atitude em relação ao uso de energia e à maneira como vivemos.

Você pode ouvir o termo "neutro em carbono" associado a algumas pessoas e empresas. A Sky, a emissora do Reino Unido, por exemplo, ficou completamente neutra em carbono em 2006, enquanto outras empresas, como a Logitech, afirmam que certas divisões nos negócios são neutras em carbono desde 2018.

Ser neutro em carbono é a alegação de que uma empresa compensou o carbono que usa para fazer suas atividades diárias, investindo em um esquema ou esquemas de tal maneira que compensou completamente suas práticas de negócios no meio ambiente.

Você ou sua empresa podem fazer isso calculando quanto carbono você usa anualmente e depois assegurando que você compensa o mesmo número em um esquema.

As empresas podem ir ainda mais longe. A Microsoft anunciou no início de 2020 que planejava se tornar negativa em carbono até 2030, o que significa que removerá mais dióxido de carbono da atmosfera que emite e que deseja remover qualquer vestígio de carbono da empresa na Terra desde sua criação. início em 1975 até 2050.

Embora carbono neutro se refira ao processo de compensar parte de seu uso de energia, o carbono líquido zero significa que você não faz nada que precisaria ser compensado em primeiro lugar. Um exemplo seria alimentar sua casa ou escritório inteiramente com energia renovável, como painéis solares.

Em junho de 2019, o governo do Reino Unido também se comprometeu com uma meta de emissões líquidas zero até 2050. Isso significa que tem planos de reduzir em 100% as emissões do Reino Unido em relação aos níveis de 1990.

No momento, você não pode ser neutro em carbono plantando árvores no Reino Unido, porque as árvores ainda não têm idade suficiente para afirmar que você é "neutro em carbono" hoje.

Uma das maneiras mais populares de mitigar ou reduzir sua pegada de carbono é plantar árvores. Isso se chama mitigação, porque infelizmente as árvores plantadas hoje não terão impacto por mais 20 anos. Ainda algo agora é melhor do que nada amanhã.

Existem vários esquemas no Reino Unido e no resto do mundo que permitem plantar árvores adicionais para compensar seu uso de carbono agora, para que você possa compensar seu uso hoje no futuro.

No Reino Unido, o governo designou terras específicas para esse fim, denominadas Woodland Carbon Code . Isso significa que uma vez que uma árvore é registrada para um proprietário, ninguém mais pode reivindicar a redução de carbono para essa árvore daqui para frente.

É um padrão voluntário para projetos de criação de florestas no Reino Unido, onde são feitas alegações sobre o dióxido de carbono que o sequestro de florestas.

A idéia é que você compre quantidades mensuráveis de dióxido de carbono (CO2) e os esquemas plantem várias árvores que equivaleriam a esse número. Em média, são cerca de 3-4 árvores plantadas por tonelada de dióxido de carbono.

Alguns esquemas, como o The Woodland Trust , insistirão na compra de um número específico de créditos, enquanto outros, como o Forest Carbon , permitirão que você compre créditos únicos.

Todo crédito é registrado em um banco de dados aberto, permitindo ver quem está comprando créditos e onde essas árvores são plantadas posteriormente.

O importante é que o esquema insista em plantar novas árvores, em vez de apenas gerenciar florestas em geral.

Não precisa ser apenas plantar árvores. Existem vários esquemas diferentes de compensação de carbono, desde o investimento em energia eólica até o fornecimento de fogões movidos a energia solar que reduzem a necessidade de queimar madeira para cozinhar em alguns países.

Escolher o esquema certo depende de você e há méritos em todos eles.