Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Gocycle adotou seu modelo de topo - o G3 - e recebeu tratamento de carbono, resultando no Gocycle G3 Carbon. É o modelo Gocycle mais leve de todos os tempos, pesando apenas 15,5 kg.

Ele usa o PitstopWheels de carbono - as rodas de liberação rápida da Gocycle - e um quadro dianteiro de carbono para eliminar cerca de um quilo do peso do modelo normal.

A G3 é a mais inteligente das bicicletas da Gocycle, porque direciona todos os cabos do lado de dentro para parecer inteligente, mas também integra luzes de circulação diurna e possui troca automática de marcha preditiva para o cubo Shimano de três velocidades - por isso é inteligente em uma tecnologia sentido também.

Isso significa que, quando você se aproxima das luzes e precisa desacelerar e parar, a bicicleta muda de marcha para você, para que você não seja pego na marcha errada quando precisar começar a pedalar novamente.

E é o pedal que é a parte importante desta bicicleta. Você precisará pedalar para ativar o motor para dirigir a bicicleta, enquanto a bateria de 375Wh está integrada no quadro. É cobrado em 4 horas e ajudará você a 80 km de equitação.

A velocidade é limitada a 15,5 mph (25 km / h), mas isso significa que, quando você atinge as colinas, esse motor diminui a tensão para você. Analisamos completamente o Gocycle G3 e é uma coisa ótima de pilotar, por isso estamos empolgados em ver como essa versão mais leve melhora essa experiência.

O Gocycle G3 Carbon ainda será dobrado, graças ao design eficiente desta bicicleta, mas não é tão compacto quanto o Gocycle GX , que é potencialmente a melhor opção para aqueles que não têm espaço.

"Para aqueles que buscam o que há de mais moderno em viagens pendulares ou recreativas, nada se compara ao G3Carbon. É a expressão máxima do nosso compromisso com o peso leve e o desenvolvimento da bicicleta elétrica urbana perfeita", disse Richard Thorpe, designer da Gocycle.

Toda essa bondade tem um preço, no entanto. O Gocycle G3 Carbon custará £ 4499 (€ 4999, US $ 5499), o que equivale a £ 1000 a mais do que o Gocycle G3 padrão.

O Gocycle G3 Carbon já está disponível para pedidos nas cores preta e amarela, verde e vermelha.