Entregas de drones e e-scooters devem receber testes oficiais no Reino Unido

As entregas de drones e as scooters eletrônicas devem ter testes oficiais no Reino Unido, como parte de um pacote de 90 milhões de libras para tornar o transporte mais ecológico e nos tirar - e nossos pacotes - de carros e vans.

O trabalho faz parte de uma consulta lançada hoje pelo Departamento de Transportes. O nome oficial, um pouco tedioso, para o trabalho é chamado de Revisão Regulatória do Futuro dos Transportes, mas a palavra-chave é "reguladora" - isso pode significar a legalização das scooters eletrônicas no Reino Unido, eventualmente, além de outras iniciativas para uma economia mais ecológica e sustentável. abordagem mais eficiente para as chamadas entregas de "última milha".

A "última milha" é a parte mais cara de qualquer entrega, tanto em custo financeiro quanto em custo ao meio ambiente.

O trabalho em torno das scooters eletrônicas garantirá essencialmente que elas sejam seguras para uso nas estradas. Portanto, haverá recomendações sobre qual será a idade mínima, bem como os padrões exigidos e quais serão os usuários do seguro.

Também haverá consideração sobre o impacto das scooters eletrônicas no espaço público - isso abrange predominantemente onde eles podem ser estacionados para evitar o lixo das scooters eletrônicas nas calçadas, como vimos nos EUA .

Outra área de foco é se os usuários poderão reservar ônibus e outros transportes comunitários no futuro da mesma maneira que você reservaria um Uber no momento.

Juntamente com a revisão, um aumento de £ 90 milhões no financiamento levará a testes de novas inovações de transporte em três novas Zonas de Transporte Futuro em Portsmouth e Southampton, a Autoridade Combinada do Oeste da Inglaterra (essencialmente Bristol e o antigo condado de Avon) e Derby e Nottingham. Eles se juntarão à Zona de Futuro de Transporte de West Midlands existente.

No oeste da Inglaterra, haverá testes com carros autônomos para transportar pessoas entre o aeroporto de Bristol, o centro de Bath e o norte de Bristol.

Portsmouth e Southampton vão testar como as novas tecnologias podem melhorar as viagens em áreas dominadas por carros fora das principais cidades e fornecer a capacidade de planejar viagens através de aplicativos para smartphones. Novas opções para entregas de última milha para frete também serão testadas, incluindo bicicletas de carga eletrônica nas cidades e o uso de drones para entregas médicas.

Derby e Nottingham receberam mais de 15 milhões de libras para investir em novos "centros de mobilidade" que integram e incentivam a adoção mais ampla de transporte público, aluguel de bicicletas, clubes de carros e veículos elétricos.