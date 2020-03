10 das mulheres mais inspiradoras da tecnologia hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos os anos, em 8 de março, as mulheres são comemoradas como parte do Dia Internacional da Mulher (IWD).

No que se tornou uma maneira de destacar as realizações das mulheres, em todos os setores, e destacar o contexto mais amplo em torno da igualdade de gênero, o dia passou de uma série de reuniões locais em 1911 até o evento global de hoje.

Também é o dia em que o comediante Richard Herring dedica-se a atender as ligações de homens descontentes no Twitter perguntando quando é o Dia Internacional do Homem (19 de novembro, se você está se perguntando), mas isso é um aparte!

O tema da IWD 2020 deste ano é #EachforEqual e está pedindo que cada um de nós desafie nossos próprios estereótipos e preconceitos ao discutir gênero. Viés comum em muitos setores, mas particularmente em tecnologia; um setor historicamente administrado e dominado por homens.

Com isso em mente, queremos destacar 10 das mulheres mais inspiradoras que trabalham na indústria de tecnologia hoje que não apenas arvoram sua própria bandeira, mas arvoram a bandeira pela igualdade em geral - seja igualdade de gênero, raça, idade e muito mais.

Ophelia é o fundador da Blossom Capital, um fundo de VC em estágio inicial criado para trazer uma nova abordagem ao investimento em startups e empresas de tecnologia, colocando um foco nos próprios fundadores. Seu primeiro fundo quebrou recordes como a captação de recursos pela primeira vez mais rápida de uma VC feminina na Europa, da qual ela fazia parte do investimento recorde da Série A do Checkout.com. Desde então, ela seguiu isso com um segundo fundo de 185 milhões de dólares apenas um ano depois.

Em 2016, Brown fundou a ALT (Ambitious Ladies in Tech), uma rede de mentoras para ajudar mulheres em startups de tecnologia a alcançar seus objetivos de carreira. Atualmente, a ALT tem mais de 60 mentorados e 120 mentores em sua rede (de empresas como Google, Facebook, Airbnb) e hospeda masterclasses, workshops e eventos para fornecer desenvolvimento adicional de habilidades, treinamento e oportunidades de networking.

Dr Black OBE é uma figura bem conhecida em muitos círculos de seu trabalho em campanha para salvar Bletchley Park, mas ela também é uma defensora ávida dos direitos das mulheres, da igualdade social e é considerada uma das mulheres mais inspiradoras e influentes em TI.

Além de seu papel como professora de ciência da computação e na Universidade de Durham, a Dra. Black OBE é fundadora da BCSWomen, uma rede on-line para mulheres em tecnologia, e #techmums, uma empresa social que oferece cursos gratuitos para as mães desenvolverem suas habilidades tecnológicas.

Ela recebeu uma OBE em 2016 por serviços de tecnologia e é consultora do Serviço Digital do Governo e curadora do conselho da instituição de caridade Comic Relief.

Desde o lançamento da premiada organização Stemettes em 2013, Anne-Marie Imafidon dedicou sua vida a inspirar e construir o fluxo de jovens mulheres que ingressam no STEM.

A missão de Anne-Marie (e Stemettes) é incentivar as meninas entre cinco e 22 anos a seguirem carreiras em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, mostrando-lhes como "enfrentar os desafios científicos com confiança". Desde a sua criação, cerca de 40.000 jovens participaram de eventos gratuitos, workshops e experiências Stemette em todo o Reino Unido e Irlanda.

Com apenas 27 anos de idade, o trabalho de Anne-Marie com Stemettes e a empresa social lhe rendeu um MBE na Lista de Honras do Ano Novo de 2017 por serviços para mulheres jovens e setores STEM.

Há poucas mulheres que fizeram o mesmo por ajudar a geração mais jovem a entrar na tecnologia nos últimos anos do que Amali de Alwis. Anteriormente CEO da Code First: Girls - uma iniciativa que ofereceu mais de £ 5 milhões em educação gratuita em tecnologia para meninas e mulheres - de Alwis agora é diretora administrativa da Microsoft para startups no Reino Unido.

Em 2019, ela recebeu um MBE na lista de Honras do Ano Novo por Serviços para diversidade e treinamento na Indústria de Tecnologia e ocupa cargos de diretoria na Ada, a Faculdade Nacional de Habilidades Digitais; o Conselho de Diversidade do Institute of Coding; e a Academia dos Fundadores.

Ela também é membro fundador da Carta de Talentos Tecnológicos, criada para aumentar a diversidade em todo o setor de tecnologia, um bolsista da Royal Society of Arts, um juiz no Dragon Awards, focado no impacto social de Lord Mayor, e um defensor da Tech London.

A rede Dots foi formada para ajudar as pessoas a se conectarem com profissionais criativos como desafiantes "sem colarinho" à comunidade "colarinho branco" do LinkedIn. Como defensora da diversidade em suas diversas formas - da diversidade de gênero à socioeconômica, da neurodiversidade e muito mais - a fundadora Pip Jamieson não apenas faz campanha por comunidades mais equilibradas e mistas, ela pratica o que prega.

No The Dots, sua comunidade de membros é 68% feminina, 31% BAME e 16% LGBTQ. A própria Jamieson é "deliciosamente disléxica" e não sabia ler até os 11 anos de idade. Ela criou o The Dots para ajudar as pessoas a encontrar profissionais não baseados em onde estudaram, em que grau eles têm ou em sua raça / idade / gênero, mas apenas em sua capacidade de realizar o trabalho.

O que inicialmente começou como uma comunidade de empreendedores de tecnologia para ajudar as startups de East London e aumentar o investimento no setor de tecnologia do Reino Unido, o TechHub se expandiu para Bangalore, Bucareste, Berlim e Riga, tudo sob a orientação e paixão de seu CEO e a co-fundadora Elizabeth Varley.

Além de ser uma comunidade global para startups, a equipe de Elizabeth trabalha com empresas para ajudá-las com a cultura da inovação e oferece suporte gratuito ao crescimento dos negócios para fundadores sub-representados em tecnologia.

Além de seu trabalho com a TechHub, Elizabeth criou o Online Content UK e atuou como membro fundador do comitê de direção das mulheres DigitalEve em organização de tecnologia no Reino Unido.

Bethany Koby co-fundou a Tech Will Save Us em 2012 como uma empresa dedicada à construção de kits acessíveis e ferramentas digitais para ajudar as crianças a “criar, brincar, codificar e inventar usando a tecnologia”. Inspirada em seu filho, a empresa está focada em ajudar a despertar a imaginação criativa da próxima geração, colocando as crianças e seus pais no centro de tudo o que faz.

Desde que ela fundou a empresa com Daniel Hirschman, ela cresceu da mesa da cozinha para uma equipe de 28 designers, educadores, engenheiros e solucionadores de problemas que criaram seis kits diferentes faça você mesmo e centenas de ferramentas digitais disponíveis em 97 países.

Desde o que começou como um dos poucos bancos desafiadores em 2014, o Starling Bank cresceu e se tornou o melhor banco britânico e o melhor provedor de conta corrente no British Bank Awards nos últimos dois anos consecutivos.

Starling foi formado como um banco somente digital, criado para ser o mais focado na experiência do cliente possível pela ex-RBS e Anne Boden, do Allied Irish Bank. Anne abriu um caminho em duas indústrias tradicionalmente masculinas - finanças e tecnologia - enquanto também estava cercada por rivais liderados por CEOs com 20 e poucos anos. Anne tinha 52 anos quando a empresa lançou e recebeu um MBE por serviços de tecnologia financeira em 2018, aos 58 anos.

Ela escreveu recentemente um livro chamado The Money Revolution para ajudar a inspirar as pessoas a assumir o controle de suas finanças no cenário cada vez mais digital e é membro do Painel de Entrega de FinTech da Tech Nation.

Formada por Samantha Payne em 2014 para revolucionar a assistência médica através do uso de digitalização 3D e impressão 3D, a Open Bionics oferece uma alternativa acessível, elegante e de alta tecnologia às próteses padrão. Payne, com experiência em jornalismo e marketing digital, tornou os projetos de código aberto para ajudar a inspirar outras pessoas a desenvolver próteses e tornar a tecnologia da saúde mais inclusiva e democrática.

A empresa e Samantha ganharam vários prêmios por engenharia e inovação, incluindo o James Dyson Award por Engenharia Inovadora, dois prêmios Tech4Good, Melhor Inovação de Produto na CES, Melhor Idéia de Inicialização da Intuit na Grã-Bretanha e muito mais. Google e Amazon a listaram como uma das mulheres mais influentes da robótica e a empresa detém as licenças oficiais das mãos biônicas inspiradas pela Disney, Marvel e Lucasfilm.

Tendo ocupado anteriormente o cargo de Comissária de informações e privacidade da Colúmbia Britânica e do Canadá, Elizabeth Denham CBE foi nomeada Comissária de Informações do Reino Unido em 2016, encarregada de manter as empresas de tecnologia que acessam e usam nossos dados para prestar contas.

Seu trabalho teve um papel fundamental no lançamento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que entrou em vigor em maio de 2018 e é responsável por manter você e seus dados seguros e respeitados. No mesmo ano, ela recebeu uma CBE por serviços de proteção de informações.

Em seu mandato relativamente curto, ela lançou investigações de alto perfil sobre as práticas de dados do Google, Facebook e WhatsApp e é uma voz forte para os direitos de acesso público.