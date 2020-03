Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O coronavírus Wuhan, também conhecido como COVID-19, é considerado um risco global " muito alto " pela Organização Mundial da Saúde, pois existem mais de 89.000 casos em 50 países no momento em que este foi escrito. Como medida de segurança, algumas empresas de tecnologia, incluindo o Facebook, estão cancelando suas próximas conferências e eventos anuais. Aqui está uma lista de todos os principais programas que foram cancelados até agora.

O COVID-19 matou cerca de 3.000 pessoas em 2 de março de 2020.

E, nos últimos dias, vários novos casos de coronavírus surgiram nos EUA, Itália, Japão e outros países. Especialistas em saúde global e até alguns países estão começando a alertar as pessoas contra viagens não essenciais , apenas como um meio de impedir a propagação do vírus mortal.

Portanto, o Facebook, devido a preocupações com o coronavírus, anunciou o cancelamento da F8, uma conferência anual que atrai milhares de desenvolvedores, jornalistas e outros participantes de dezenas de países. Em vez disso, planeja hospedar "eventos hospedados localmente, vídeos e conteúdo transmitido ao vivo".

Até o Twitter está impedindo os funcionários de viajarem desnecessariamente . Portanto, se o vírus continuar a causar estragos globalmente, é seguro assumir que mais empresas de tecnologia seguirão o exemplo, possivelmente limitando as viagens dos funcionários e até cancelando programas.

Aqui está uma seleção das conferências técnicas mais conhecidas que foram canceladas devido a preocupações com coronavírus:

Mobile World Congress (24 a 27 de fevereiro em Barcelona)

(24 a 27 de fevereiro em Barcelona) Facebook F8 (de 6 a 8 de maio em San Jose / Global Marketing Summit também cancelado)

(de 6 a 8 de maio em San Jose / Global Marketing Summit também cancelado) Salão Automóvel de Genebra (5 a 15 de março na Suíça)

(5 a 15 de março na Suíça) Cúpula Global da Iniciativa Google Notícias (final de abril em Sunnyvale, Califórnia)

(final de abril em Sunnyvale, Califórnia) Dia da Intel (INTC) / Intel Labs (12 de março em São Francisco)

(12 de março em São Francisco) Nvidia GTC (22 a 26 de março em San Jose) - estará online apenas

Aqui está uma seleção das conferências técnicas mais conhecidas que foram adiadas para uma data posterior devido a preocupações com coronavírus:

Baselworld (30 de abril a 5 de maio em Basileia) - adiado para janeiro de 2021

(30 de abril a 5 de maio em Basileia) - adiado para janeiro de 2021 Black Hat Asia 2020 (31 de março a 3 de abril) - adiado para setembro

(31 de março a 3 de abril) - adiado para setembro GDC (16 a 20 de março em San Francisco) - adiada para "mais tarde neste verão"

(16 a 20 de março em San Francisco) - adiada para "mais tarde neste verão" EmTech Asia (24 de março a 36 de março em Cingapura) - adiada para agosto

Aqui está uma seleção das conferências de tecnologia mais conhecidas que ainda estão sendo realizadas conforme o planejado, apesar das preocupações com o coronavírus:

Adobe Summit (29 de março a 2 de abril em Las Vegas)

(29 de março a 2 de abril em Las Vegas) Computex (2 a 6 de junho em Tapei)

(2 a 6 de junho em Tapei) Dell World (de 4 a 7 de maio em Las Vegas)

(de 4 a 7 de maio em Las Vegas) Google Cloud Next (6 a 8 de abril em San Francisco)

(6 a 8 de abril em San Francisco) E / S do Google (de 12 a 14 de maio em Mountain View)

(de 12 a 14 de maio em Mountain View) HPE Discover (23 a 25 de junho em Las Vegas)

(23 a 25 de junho em Las Vegas) E3 (9 a 11 de junho em Los Angeles)

(9 a 11 de junho em Los Angeles) Microsoft Build (19 de maio a 21 de maio em Seattle)

(19 de maio a 21 de maio em Seattle) Conferência de Código Recode 2020 (26 de maio a 28 de maio em Beverly Hills)

(26 de maio a 28 de maio em Beverly Hills) SXSW (12 a 22 de março em Austin, Texas)

(12 a 22 de março em Austin, Texas) VMworld (21 de agosto a 3 de setembro em San Francisco)

Nota: O evento WWDC da Apple, que dura uma semana, é sempre realizado em junho, mas a empresa não anunciou datas, portanto ainda não está oficialmente agendado.

O Center for Systems Science and Engineering possui um painel on-line, que você pode ver aqui , que rastreia a disseminação do COVID-19 em tempo real em todo o mundo. Na verdade, ele extrai dados da Organização Mundial da Saúde, bem como dos laboratórios dos Centros para Controle de Doenças dos EUA, China e Europa. Mas os dados são representados visualmente através de um sistema de informações gráficas desenvolvido pela Esri.