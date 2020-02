Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está se unindo à Adidas e à Electronic Arts para lançar roupas inteligentes. Espera-se que o produto, seja uma peça única ou parte de uma linha inteira, seja um projeto do Google Jacquard com tecido com sensores e conectividade.

O grupo ATAP do Google, a marca FIFA Mobile da EA Sports e a unidade de futebol da Adidas começaram a promover sua próxima colaboração no Twitter. Eles até compartilharam um pequeno GIF mostrando os logotipos Adidas, FIFA Mobile e Jacquard, um slogan "Play Connected" e a data de 10 de março.

Presumivelmente, as três empresas anunciarão mais detalhes sobre sua nova colaboração no próximo mês.

O Jacquard, que estreou em 2015, faz parte da divisão de Tecnologia e projetos avançados do Google, ou ATAP. No ano passado, eles lançaram uma mochila Yves Saint Laurent Cit-e de US $ 995 com uma alça inteligente habilitada para toque. Há também uma jaqueta jeans Levi-Jacquard com manguito interativo.

O objetivo de todas essas peças é permitir que as pessoas usem roupas exteriores para controlar seus dispositivos através de um toque ou um gesto no tecido. Veja um exemplo aqui:

O Google não disse que tipo de tecido sensível ao toque está fabricando com a Adidas e a EA, embora suspeitemos que seja esportivo e esportivo.