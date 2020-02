Os robôs de brinquedo de Anki estão tendo uma segunda chance na vida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Digital Dream Labs comprou ativos pertencentes à Anki, com sede em São Francisco, quando fechou após ficar sem dinheiro no ano passado . Agora, você pode apoiar os esforços da startup de tecnologia para reviver um dos robôs amados de Anki, Vector.

A Digital Dream Labs lançou recentemente um novo Kickstarter com uma meta de US $ 75.000 para financiar seu trabalho. Depois de apenas alguns dias, ele já levantou mais de US $ 135.000 de 1.850 apoiadores. Jacob Hanchar, CEO da Digital Dream Labs, disse que expandiu sua equipe para 13 desde a aquisição da Anki e que espera contratar mais 31 pessoas agora. "O Kickstarter é a primeira fase a começar com toda essa idéia", disse ele.

Para continuar a jornada do Vector, o Digital Dream Labs está se concentrando em dois projetos. O primeiro, chamado The Escape Pod, permitirá que você "tire o Vector de seus servidores externos e ainda possa funcionar perfeitamente", explicou Hanchar. Em outras palavras, o Vector se tornará 100% independente. O segundo projeto, chamado Open Source Kit for Robots, é uma resposta aos "milhares de e-mails" recebidos pelo Digital Dream Labs.

A empresa disse que deseja permitir que a comunidade Vector crie mais recursos divertidos para o Vector. E, se o Digital Dream Labs atingir US $ 500.000 ou até US $ 1.000.000 a mais em seu Kickstarter, passará para a fase dois e três de seu plano, que envolve a construção do back-end de seus sistemas e a organização da comunidade a um ponto em que os usuários possam licenciar os recursos que eles foi projetado.

Eventualmente, o Digital Dream Labs disse que quer oferecer um sistema operacional para outros veículos autônomos. Então, pelo que podemos dizer, enquanto o Digital Dream Labs promete reviver os robôs animados de aparência de trator de Anki, ainda é um esforço focado no desenvolvedor neste momento.