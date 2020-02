Assista a este incrível vídeo de um filme de 1886 redimensionado para 4K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 1896, um filme mudo de 50 segundos foi criado usando uma câmera Cinématographe all-in-one que capturou imagens usando filme de 35 mm.

Esse filme fazia parte de uma série criada pelos Lumière Brothers usando a tecnologia da câmera o tempo todo.

Este curta-metragem foi realizado em La Ciotat, Bouches-du-Rhône, França, e mostrou um trem a vapor entrando na estação.

A lenda urbana diz que, quando o filme foi exibido pela primeira vez para um público, eles ficaram tão surpresos com isso que alguns gritaram e tentaram fugir do caminho do trem que chegava.

Difícil de acreditar agora, quando assistimos à versão embaçada e de baixa resolução das filmagens, mas na época era uma maravilha moderna. Curiosamente, a câmera usada para capturar as imagens também dobrou como projetor para exibi-las para o público. Esse clipe de 50 segundos resultou em cerca de 56 pés de filme que precisaram ser acionados manualmente pela câmera para serem reproduzidos.

Avançando para 2020, o inteligente Denis Shiryaev usou a inteligência artificial para aprimorar a filmagem original e transformá-la em um clipe de 4K 60FPS que é muito mais impressionante.

Uma mistura dos programas de aprimoramento Gigapixel AI da DAIN e da Topaz Labs foi usada para analisar a filmagem original e encontrar detalhes e estruturas para concluir as imagens. Essa tecnologia ajuda a aprimorar e aprimorar a filmagem original e a adicionar pixels ausentes para torná-la 4K.

Obviamente, o sistema não é perfeito e há imperfeições se você olhar de perto, mas ainda não há como negar o quão impressionante é considerar a idade.

Como se tudo isso não bastasse, também foi colorido pela DeOldify Neural Network, transformando as imagens antigas em algo que poderia ter sido capturado muito mais recentemente.

Esta não é a primeira vez que vimos a inteligência artificial sendo usada de maneira interessante. A IA está sendo usada regularmente para criar vídeos do Deepfake (que são bastante preocupantes) e até mesmo para combatê-los .

Recentemente, vimos o uso da IA sendo expandido em Londres para ajudar a monitorar o uso da estrada e melhorar as rotas de bicicleta por toda a cidade. Ele está sendo implementado para ajudá-lo a ser servido com mais eficiência no pub também .

Adoramos vê-lo sendo usado para transformar a história e esperamos ver mais desse tipo de coisa no futuro próximo.