Londres deve usar mais IA para ajudar a melhorar as rotas de bicicleta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Transport for London está planejando expandir sua rede de sensores apoiados em inteligência artificial que monitoram os usuários das estradas, a fim de melhorar como as redes rodoviárias da cidade atendem ao crescente número de pessoas que pedalam.

Historicamente, a contagem manual de tráfego tem sido a principal fonte de dados sobre como as estradas estão sendo usadas, mas em 2018 a TFL trabalhou com a Vivacity Labs para instalar sensores em locais movimentados no coração da cidade.

Esse teste foi tão bem-sucedido que agora mais 43 sensores estão sendo instalados em 20 locais diferentes na cidade. Esses sensores monitoram o uso da estrada e usam inteligência artificial para detectar o tipo de usuários e o modo de transporte que eles estão usando.

Esses sensores estão constantemente reunindo dados e usando a IA para analisar o vídeo capturado; esse vídeo é automaticamente excluído em questão de segundos, para que a privacidade ainda seja da maior importância.

O sistema pode detectar e distinguir entre pedestres, ciclistas e motoristas e, portanto, é extremamente útil no planejamento de novas ciclovias em Londres.

Este novo plano da Transport for London faz parte da Estratégia de Transporte do Prefeito, que tem como objetivo levar 80% das pessoas que viajam a Londres a pé, de bicicleta ou usando o transporte público até 2041.

Este plano não só trata de gerenciar congestionamentos e poluição na capital, mas também ajuda a melhorar a saúde pública e a segurança rodoviária. Na sua bicicleta!