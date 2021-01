Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton é provavelmente mais conhecida por sua Peloton Bike original , uma bicicleta ergométrica caseira que possui uma grande tela nos alto-falantes dianteiros e traseiros, permitindo que você se exercite em uma das milhares de aulas disponíveis através da associação Peloton All-Access.

A empresa americana não oferece apenas uma bicicleta agora. Existem várias opções de equipamentos de ginástica em casa, bem como um aplicativo separado que você pode usar no seu celular ou tablet. Aqueles de vocês que desejam saber mais sobre Peloton não devem procurar mais. Fizemos o trabalho de perna para você (trocadilho intencional).

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Peloton.

Bicicleta, Bike +, Tread, Tread + equipment

Associação com acesso total

App Peloton Digital

Acessórios pelotão

A Peloton fabrica equipamentos de ginástica caseiros, tem um aplicativo de exercícios e produz vídeos de exercícios que os clientes podem transmitir ao vivo por meio dos produtos Peloton.

Existem duas bicicletas ergométricas disponíveis - Bike e Bike + - e também duas opções de esteira (embora ambas não estejam disponíveis em todas as regiões) - Peloton Tread e Peloton Tread +.

Peloton também oferece acessórios de bicicleta, que incluem sapatos Peloton, pesos, fones de ouvido, um monitor de frequência cardíaca e um tapete de bicicleta. Existem também faixas de resistência e roupas Peloton, se você estiver realmente interessado.

Juntamente com os equipamentos e acessórios de ginástica em casa, o Peloton também oferece um aplicativo móvel no qual você pode se inscrever mesmo que não tenha o equipamento de ginástica Peloton. Você pode ler mais sobre o aplicativo um pouco mais adiante.

Tela sensível ao toque HD de 21,5 ou 23,8 polegadas

Treinos ao vivo e sob demanda

É necessária uma associação com acesso total

As bicicletas ergométricas internas da Peloton são uma peça fixa de equipamento de ginástica doméstico com uma grande tela sensível ao toque acoplada. Eles executam uma versão personalizada do Android, mas você não o reconheceria porque as telas só permitem que você veja as aulas de ciclismo ao vivo ou sob demanda.

Existem milhares de sessões de vídeo disponíveis através do Peloton All-Access Membership - mais sobre isso abaixo - incluindo clipes curtos para pessoas com agendas mais limitadas.

Existem vários instrutores de fitness para escolher para aulas, aulas gravadas e música - Peloton oferece uma biblioteca de música robusta. Inclui muitos outros recursos sociais, como a capacidade de andar virtualmente com amigos, bem como placares com emblemas de conquistas.

As bicicletas requerem travas, que são vendidas separadamente. E seus guidões só se movem para cima e para baixo, não para frente e para trás. A tela da bicicleta original é fixada na frente do guidão e não pode ser usada para outros fins, como assistir a vídeos do YouTube ou acessar aplicativos Android. A tela do Bike + gira, mas você ainda não conseguirá acessar os aplicativos Android.

Bike + tem uma tela giratória maior

Bike + tem mais alto-falantes

Bike + tem mudança automática de resistência

Como mencionamos, a Peloton tem duas bicicletas ergométricas em sua gama: a Peloton Bike e a Bike +.

Ambas as bicicletas têm a mesma pegada de 1200 x 600 mm, ambas vêm com acesso ao aplicativo Peloton e ambas têm perfis individuais para acesso doméstico. Ambos também têm entrega e montagem incluídas em seus preços e ambos têm acesso a milhares de aulas do Peloton.

As duas bicicletas também possuem assentos ajustáveis, guidão e telas e ambas atendem aos mesmos requisitos do usuário.

A principal diferença é que a Peloton Bike original tem uma tela sensível ao toque HD de 21,5 polegadas com altura ajustável, enquanto a Bike + tem uma tela sensível ao toque HD giratória de 23,8 polegadas com 360 graus de movimento. A tela giratória significa que você pode virar a tela para quando estiver fazendo exercícios de força, em vez de exercícios de bicicleta.

A Bike + também vem com áudio de quatro canais com dois tweeters de 3 watts e dois woofers de 10 watts, enquanto a Bike oferece apenas dois alto-falantes de 10 watts. Além disso, a Bike + possui integração Apple GymKit e um botão de resistência com Auto Follow, o que significa que a bicicleta ajusta automaticamente a resistência de acordo com a recomendação do instrutor, enquanto a bicicleta original exige que você faça isso manualmente.

Em termos de especificações, o Bike + tem um processador um pouco mais rápido do que o Bike, o dobro de RAM e uma câmera frontal de resolução um pouco maior. Ele também tem Bluetooth 5.0 em vez de Bluetooth 4.0 e tem uma porta USB-C para carregar dispositivos em vez de um microport USB.

Tela HD de 23,8 ou 32 polegadas

Velocidade de 0-20 mph

É necessária uma associação com acesso total

O Peloton Tread apresenta um tapete de corrida tradicional com 1500 mm de espaço de corrida, enquanto o Peloton Tread + tem um tapete de ripas de absorção de choque e um espaço de corrida de 1700 mm.

O Tread tem uma tela sensível ao toque HD de 23,8 polegadas, como a Bike +, enquanto o Tread + tem uma tela sensível ao toque HD maior de 32 polegadas, e a entrega e montagem estão incluídas no preço. Tanto o Peloton Tread quanto o Tread + oferecem velocidades entre 0 e 20 mph, com incrementos de 0,1 mph.

Existem controles de botão ajustáveis, um botão de salto para aumentar a velocidade e inclinação em 1 mph e 1 por cento, perfis individuais para acesso doméstico e eles vêm com acesso ao aplicativo Peloton, como o Bike e o Bike +. Você também encontrará alto-falantes, porta para carregar dispositivos, uma câmera frontal, fone de ouvido de 3,5 mm e Bluetooth.

As aulas - que fazem parte da associação All Access - incluem speed, fun runs, HIIT e bootcamp, entre outros. Existem aulas ao vivo e sob demanda, e uma variedade de locais e cenários para escolher para manter as coisas diferentes. Há também um placar ao vivo para mantê-lo motivado, junto com métricas, incluindo distância, velocidade, altitude e calorias.

Existem algumas diferenças entre o Peloton Tread e o Tread +. O Tread é o mais barato das duas opções e está disponível no Reino Unido e nos EUA, enquanto o Tread + está disponível apenas nos EUA.

Ambos têm o mesmo processador, RAM e armazenamento interno e ambos oferecem os mesmos recursos, incluindo acesso às aulas ao vivo e aulas on-demand, métricas durante o treino, perfis individuais para acesso doméstico, programas de treinamento e desafios e histórico de treino.

O Tread é mais novo que o Tread +, tem uma porta USB-C para carregar dispositivos, Bluetooth 5.0, uma câmera frontal de 8 megapixels, conjunto de quatro microfones digitais integrados e alto-falantes estéreo frontais com woofers traseiros. Ele tem uma tela menor em comparação com o Tread + e não tem um Modo Livre para empurrar a correia de ripas por conta própria. Como mencionado acima, ele também tem uma correia diferente do Tread + e é um pouco menor.

O Tread + tem uma tela maior, Free Mode e um espaço de corrida maior, além de um cinto de absorção de choque, mas oferece uma porta USB padrão para carregar dispositivos, Bluetooth 4.0 e uma câmera frontal de 5 megapixels. Ele também possui uma barra de som em vez de alto-falantes frontais e traseiros.

Outras diferenças entre o Tread e o Tread + são que o Tread tem um motor DC de 3 HP e um ajuste da tela entre 0 e 50 graus, enquanto o Tread + tem um motor DC de 2 HP e um ajuste da tela entre 0 e 30 graus. O Tread também tem inclinação de 0 a 12,5 por cento, enquanto o Tread + oferece 0 a 15 por cento.

A banda de rodagem é menor e mais leve, medindo 1727 x 838 x 1575 mm e pesando 131,5 kg. Tem uma altura de elevação de 203 mm. Já o Tread + mede 1842 x 927 x 1829 mm e pesa 206 kg. Tem uma altura de elevação de 292 mm.

£ 12,99 / $ 12,99 por mês

Mais de 10 tipos de treino

Não requer produtos Peloton

Peloton Digital é um aplicativo para dispositivos móveis e alguns dispositivos de mídia de streaming. Funciona com Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast e Apple Airplay.

Não requer produtos Peloton e você pode experimentá-lo por dois meses antes de pagar uma assinatura mensal. Após o período de avaliação de dois meses, o aplicativo Peloton Digital custa £ 12,99 / mês no Reino Unido ou $ 12,99 / mês nos EUA. Se você tiver o Peloton Bike, Bike + ou Tread, o aplicativo Peloton Digital está incluído no Peloton All-Access Membership, que é necessário para os produtos Peloton.

O aplicativo Peloton Digital tem mais de 10 tipos de exercícios, incluindo força, alongamento, bootcamp, ciclismo, corrida ao ar livre, ioga e meditação. Você pode se exercitar junto com outras pessoas, acompanhar seu progresso com métricas e pode desafiar a si mesmo e obter conquistas.

O aplicativo Peloton Digital está disponível para download na Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store e Roku.

Existem vários pacotes disponíveis para os produtos Peloton, alguns dos quais incluem acessórios, como sapatos e pesos para a Bike e Bike +. Lembre-se de que você precisará da Associação Peloton All-Access além dos próprios produtos.

A associação Peloton All-Access custa £ 39 / mês no Reino Unido e $ 39 / mês nos EUA. Inclui acesso ao aplicativo Peloton Digital também.

A Peloton Bike começa em £ 1750 / $ 1895 para o pacote Bike Basics. Isso inclui a Peloton Bike, entrega em domicílio e garantia de 12 meses.

O pacote Bike Essentials custa £ 1.895 / $ 2.045. Isso inclui a Peloton Bike, entrega, garantia, um par de fones de ouvido, um par de sapatos e um conjunto de pesos.

O pacote Bike Works custa £ 1995 / $ 2145. Isso adiciona um monitor de frequência cardíaca e um tapete para bicicleta ao pacote Essentials.

O pacote Bike Family é £ 2195 / $ 2345. Este é o pacote superior com a Peloton Bike, entrega, garantia, dois pares de sapatos, um conjunto de Pesos de Bicicleta, dois pares de fones de ouvido, dois monitores de frequência cardíaca, um Tapete de Bicicleta e duas garrafas de água.

O pacote Peloton Bike + Basics custa £ 2.295 / $ 2.495. Isso inclui o Peloton Bike +, entrega em domicílio e garantia.

O pacote Peloton Bike + Essentials custa £ 2.495 / $ 2.695. Inclui o Peloton Bike +, entrega ao domicílio, garantia, um par de sapatos, um conjunto de Pesos de Bicicleta e um Tapete de Treino Reversível.

O pacote Peloton Bike + Works custa £ 2595 / $ 2795. Isso adiciona um tapete de bicicleta e um conjunto de bandas de resistência ao pacote Essentials.

O pacote Peloton Bike + Family custa £ 2.745 / $ 2.945. Inclui Pelton Bike +, entrega, garantia, dois pares de sapatos, um conjunto de Pesos de Bicicleta, um Tapete de Treino Reversível, um Tapete de Bicicleta, um Conjunto de Fitas Resistentes, Blocos de Yoga, Correia de Yoga e duas garrafas de água.

O Peloton Tread Basics custa £ 2.295 / $ 2.495. Isso inclui a banda de rodagem Peloton, entrega e garantia.

O pacote Peloton Tread Essentials custa £ 2570 / $ 2765. Inclui a banda de rodagem Peloton, entrega, garantia, um conjunto de faixas de resistência, dois conjuntos de pesos, um tapete de treino de edição especial e um monitor de frequência cardíaca.

O pacote Peloton Tread Works custa £ 2670 / $ 2865. Isso adiciona um par de fones de ouvido sem fio e uma garrafa de água de vidro ao pacote Essentials.

O pacote Peloton Tread Family custa £ 2870 / $ 3065. Ele adiciona outro conjunto de pesos, outro monitor de frequência cardíaca, outro par de fones de ouvido sem fio e outra garrafa de água de vidro ao pacote Works.

O Peloton Tread + Basics custa $ 4295. Isso inclui o Peloton Tread +, entrega e garantia.

O pacote Peloton Tread + Essentials custa $ 4565. Inclui o Peloton Tread +, entrega, garantia, um conjunto de faixas de resistência, dois conjuntos de pesos, um tapete de treino reversível e um monitor de frequência cardíaca.

O pacote Peloton Tread + Works custa $ 4665. Isso adiciona um par de fones de ouvido sem fio e uma garrafa de água de vidro ao pacote Essentials.

O pacote Peloton Tread + Family custa $ 4865. Ele adiciona outro conjunto de pesos, outro monitor de frequência cardíaca, outro par de fones de ouvido sem fio e outra garrafa de água de vidro ao pacote Works.

A Bloomberg afirmou que Peloton estava trabalhando em uma esteira mais barata para 2020. Claro, 2020 já passou e nenhuma máquina de remo apareceu ainda, mas isso não significa que não aparecerá. Manteremos você informado se ouvirmos mais alguma coisa sobre um remador Peloton.

Nesse ínterim, o Echelon faz um remador inteligente chamado Echelon Row .

Você pode usar o aplicativo Peloton Digital com qualquer bicicleta ergométrica interna ou esteira. Ele vem com uma avaliação de dois meses, como mencionamos acima.

No entanto, se você assinar o serviço de assinatura do Peloton através do aplicativo e não possuir o Peloton Bike, Bike + ou Peloton Tread, lembre-se de que você não terá acesso ao placar e às estatísticas na tela, como cadência, resistência e outras métricas medidas pelo equipamento do Peloton.

Você também pode usar acessórios para obter uma experiência mais parecida com o Peloton. Compre um suporte para dispositivo de mídia (como este suporte para tablet) ou um sensor de cadência (como o Wahoo ) ou até mesmo um par de tênis de ciclismo. Quanto às alternativas para as próprias bicicletas, aqui estão algumas opções bem avaliadas:

Escrito por Maggie Tillman e Britta O'Boyle.