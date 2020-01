Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Peloton recebeu muita imprensa nos últimos meses.

Parte disso é negativo, devido ao controverso anúncio de Natal que mostrou um marido dando uma bicicleta Peloton para sua esposa, mas boa parte disso também foi positiva, principalmente porque o principal produto da empresa está entre os equipamentos de ginástica em casa mais bem classificados Você pode comprar. Aqueles de vocês que querem saber mais sobre Peloton não devem procurar mais. Nós fizemos a perna trabalhar para você (trocadilhos).

A Peloton é uma empresa americana de sete anos que fabrica equipamentos de ginástica em casa, possui um aplicativo de exercícios e produz vídeos de exercícios que os clientes podem transmitir ao vivo através dos produtos Peloton. Recentemente, tornou-se pública e talvez seja mais conhecida por sua bicicleta ergométrica para ambientes internos .

O principal produto da Peloton, a bicicleta ergométrica interna da Peloton, é uma peça fixa de equipamento de ginástica em casa com uma grande tela sensível ao toque. Ele roda uma versão personalizada do Android, mas você não a reconheceria porque a tela permite visualizar apenas aulas de ciclismo ao vivo ou sob demanda. Existem milhares de sessões de vídeo disponíveis por apenas US $ 39 por mês, incluindo clipes curtos para pessoas com agendas mais limitadas.

Peloton disse que existem mais de 20 instrutores de fitness para escolher nas aulas e, se você participar de uma transmissão ao vivo, eles podem tentar se envolver com você. Se você não gosta, assista às aulas gravadas e ouça a música - a Peloton oferece uma biblioteca de músicas robusta. No entanto, ele inclui muitos outros recursos sociais, como a capacidade de andar virtualmente com os amigos, bem como tabelas de classificação com distintivos de conquista.

As bicicletas de US $ 2.250 exigem chuteiras, que são vendidas separadamente. E o guidão apenas se move para cima e para baixo, não para frente e para trás. A tela também é fixada na frente do guidão e não pode ser usada para outros fins, como assistir vídeos do YouTube ou acessar aplicativos Android.

Além da bicicleta ergométrica Peloton, a Peloton também oferece o Peloton Tread, uma esteira de US $ 4.295. É muito parecido com a moto Peloton, pois você pode transmitir aulas por US $ 40 por mês. Mas, desta vez, você assiste através de uma tela sensível ao toque de 32 polegadas e ouve através de uma barra de som montada na frente.

A Bloomberg afirmou recentemente que a Peloton está trabalhando em uma esteira mais barata para 2020.

Peloton Digital é um aplicativo para dispositivos móveis e alguns dispositivos de mídia de streaming.

Ele fornece acesso ao serviço de assinatura mensal da Peloton de aulas ao vivo ou sob demanda para ciclismo, corrida (em esteira e ao ar livre), ioga e meditação. Custa US $ 12,99 por mês e não exige que os produtos de treino da Peloton funcionem.

Sim. A Bloomberg disse que a Peloton está desenvolvendo uma máquina de remo, que deverá estar disponível em 2020.

Você pode usar o aplicativo Peloton Digital com qualquer bicicleta ergométrica interna ou esteira. Ele vem com um teste de 14 dias. No entanto, se você assinar o serviço de assinatura da Peloton por meio do aplicativo e não possuir a bicicleta Peloton ou a Peloton Tread, lembre-se de que não terá acesso à tabela de classificação e estatísticas na tela como cadência, resistência e outras métricas medido pelo equipamento Peloton.

Você também pode usar acessórios para obter uma experiência mais semelhante ao Peloton. Compre um suporte para dispositivo de mídia (como este suporte para tablet) ou um sensor de cadência (como o Wahoos ) ou até mesmo um par de sapatos de ciclismo. Quanto às alternativas à própria bicicleta, aqui estão algumas opções bem avaliadas: