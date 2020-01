Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A fabricante de acessórios para celular PopSockets lançou um novo produto que resolve o maior problema que os usuários tiveram com todo o seu portfólio de produtos.

O PopSockets é extremamente popular nos EUA. Aparentemente, todo mundo usa os Grips da empresa como pequenas alças para seus telefones. Provavelmente, a única reclamação sobre eles é que eles não funcionam bem com carregadores sem fio. Pense nisso: quando conectado, um PopSocket Grip atrapalha, impedindo a capacidade de carregar um telefone sem fio. Mas o PopSocket agora criou uma solução, chamada PopPower Home.

O PopPower Home é um bloco de carregamento sem fio habilitado para Qi que pode fornecer um dispositivo compatível com 15W de energia. Ele suporta carregamento rápido e foi projetado para carregar dispositivos sem fio com um PopSocket Grip conectado. No entanto, a empresa fabrica vários Grips e outros acessórios; portanto, todos alertam os usuários de que nem todos os seus produtos funcionarão com o PopPower Home, como o Metal PopGrips.

A PopSockets disse que fez parceria com uma empresa chamada NuCurrent na nova PopPower Home. Também está lançando o dispositivo agora, durante a CES 2020, para qualquer um comprar em seu site. O PopPower Home está disponível em três cores e custa US $ 60. Nenhuma palavra ainda sobre preços ou disponibilidade no Reino Unido.