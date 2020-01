Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi há duas décadas, em 1999, que o Bluetooth apareceu pela primeira vez, revolucionando a conectividade sem fio em distâncias curtas. Atualmente, muitas pessoas usam o Bluetooth sem fio para ouvir música, juntamente com o Bluetooth LE (baixa energia) para que seus acessórios se comuniquem.

Tivemos muitos avanços no Bluetooth ao longo dos anos - o mais recente, o Bluetooth 5, aumentou o alcance - e para 2020 o Bluetooth está evoluindo mais uma vez, com o Bluetooth LE Audio. Mas o que é essa nova tecnologia e o que ela oferece?

A maior vantagem que o usuário comum obterá do Bluetooth LE Audio é que ele oferece um potencial de áudio de maior qualidade. É uma vitória para os usuários de fones de ouvido sem fio.

O Bluetooth SIG (Grupo de Interesse Especial) reivindica um aumento de 50% na qualidade em relação ao Bluetooth existente, obtido usando um novo codec (Low Complexity Communications Codec ou LC3), que, nos termos de Laymen, é a maneira como os dados são compactados e transferido com mais eficiência por uma conexão sem fio.

E não há nada a perder: o LE Audio não usa uma nova frequência para o Bluetooth existente, não exige que mais dados sejam enviados ou recebidos, não precisa de mais energia.

No que o Bluetooth SIG está chamando de áudio multi-stream para obter melhores fones de ouvido, o Bluetooth LE Audio também é capaz de conectar-se independentemente a vários dispositivos, em sincronia.

Isso beneficiará futuros fones de ouvido sem fio, onde os lados esquerdo e direito oferecerão conectividade independente. No momento, a maioria dos fones de ouvido se conecta via Bluetooth a um fone de ouvido, o outro agindo como um escravo - o que às vezes pode causar abandono e problemas.

Estendendo a tecnologia acima, há também o Broadcast Audio for Audio Sharing, que permite que uma fonte de áudio - seu smartphone, digamos - da transmissão para um número ilimitado de dispositivos Bluetooth. Portanto, se você está no trem e deseja compartilhar esse podcast do seu telefone com alguns (ou muitos) fones de ouvido de seus colegas, a LE Audio permite isso.

Isso se expande muito além da escuta pessoal; um local, como um museu, pode oferecer um fluxo Bluetooth para sintonizar ao caminhar pelo espaço; um festival noturno pode oferecer uma discoteca silenciosa, traga seu próprio fone de ouvido; os aeroportos podem oferecer anúncios de voos em faixas para interromper o fluxo de músicas apenas para os anúncios de voos. Há muitas possibilidades aqui.

O último novo ponto de foco é beneficiar a comunidade surda e com deficiência auditiva. O LE Audio pode ser usado em produtos avançados de aparelhos auditivos Bluetooth, possibilitando chamadas sem fio, ouvindo e assistindo para quem precisa de assistência para ouvir.

Então, quando o LE Audio está chegando? As especificações Bluetooth que definem o LE Audio ainda não foram finalizadas, portanto, isso não é esperado até algum momento no primeiro semestre de 2020.

Embora o LE Audio opere no mesmo rádio Bluetooth Low Energy (LE), você precisará do hardware relevante nos produtos para que o LE Audio seja capaz, ou seja, seus fones de ouvido existentes não melhorarão da noite para o dia por meio de uma atualização sem fio, você precisará comprar um produto novo e específico para obter benefícios.